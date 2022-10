tvnea

Σε μια κίνηση αποποίησης ευθύνης προχώρησε το Netflix σχετικά με την επιτυχημένη σειρά "The Crown", μετά την οργισμένη αντίδραση του Μπάκιγχαμ για τις σκηνές του 5ου κύκλου.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, στο τρέιλερ του νέου κύκλου εμφανίζεται πλέον η περιγραφή: "Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, αυτή η φανταστική δραματοποίηση αφηγείται την ιστορία της βασίλισσας Ελισάβετ II και τα πολιτικά και προσωπικά γεγονότα που διαμόρφωσαν τη βασιλεία της".Οι αντιδράσεις άρχισαν να ξεσπούν τον περασμένο μήνα, όταν η βρετανική Daily Telegraph δημοσίευσε άρθρο με τίτλο "Η απόφαση του The Crown να δείξει τον "ολοκληρωτικό" πόλεμο μεταξύ του Καρόλου και της Νταϊάνα προκαλεί ανησυχίες στο Παλάτι", αναφέροντας έναν ανώνυμο φίλο του βασιλιά που είπε πως το Netflix εκμεταλλεύεται τις συνθήκες.Ακόμη, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Μέιτζορ χαρακτήρισε το The Crown "ένα βαρέλι γεμάτο ανοησίες", αφού προέκυψε ότι το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν περιέχει μια φανταστική σκηνή στην οποία ο πρίγκιπας της Ουαλίας συναντά τον Μέιτζορ το 1991 για να διαμαρτυρηθεί για τη μακρά βασιλεία της μητέρας του και να σχεδιάσει να εξαναγκάσει την παραίτησή της, σύμφωνα με τον Guardian.Ο παρουσιαστής Jonathan Dimbleby δήλωσε ότι το The Crown ήταν "γεμάτο ανοησίες, αλλά αυτή είναι ανοησία σε ξυλοπόδαρα", ενώ η βασιλική βιογράφος Sally Bedell Smith υποστήριξε ότι η σειρά "κάνει σημαντική ζημιά στην αντίληψη των ανθρώπων για την ιστορία και την βασιλική οικογένεια".Πηγή: TVNEA.COM