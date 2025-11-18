2025-11-18 09:16:01
Η τηλεόραση, όπως τη γνωρίζουμε, αναμένεται να αλλάξει ριζικά το 2026, καθώς τα μεγάλα ελεύθερα κανάλια προχωρούν σε μια κοινή streaming πλατφόρμα, ενώ το Netflix ετοιμάζεται να εντάξει διαφημίσεις στο ελληνικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, μετά από δύο χρόνια συζητήσεων, το σχέδιο για μια ενιαία πλατφόρμα των Mega, ANT1, Alpha και Star φαίνεται να οριστικοποιείται και να μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Η νέα υπηρεσία θα συγκεντρώνει το περιεχόμενο των τεσσάρων καναλιών για on demand θέαση σε κοινό περιβάλλον και θα περιλαμβάνει επιπλέον πρωτότυπο υλικό και θεματικά κανάλια.

Στο πλαίσιο της πλατφόρμας εξετάζεται να προστεθούν έως και τριάντα επιπλέον κανάλια – παιδικά, αθλητικά, θρησκευτικά κ.ά. – ενώ βρίσκεται στο τραπέζι και η ένταξη ατομικών καναλιών γνωστών δημοσιογράφων από το YouTube. Στόχος είναι η επίσημη πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.

Η επίσπευση του σχεδίου κρίνεται αναγκαία, καθώς η τηλεοπτική διαφημιστική αγορά παρουσιάζει πτώση, την ώρα που το Netflix σχεδιάζει να μπει δυναμικά στη διαφήμιση και στην Ελλάδα. Ο διεθνής κολοσσός εφαρμόζει ήδη σε αρκετές χώρες δύο πακέτα συνδρομής: ένα χωρίς διαφημίσεις και ένα φθηνότερο με διαφημιστικές παρεμβολές. Το μοντέλο αυτό αναμένεται να υιοθετηθεί σύντομα και στη χώρα μας, με στελέχη της τηλεοπτικής αγοράς να εκτιμούν ότι η διαφήμιση στο ελληνικό Netflix θα ενεργοποιηθεί το 2026.

Αν αυτό συμβεί, το Netflix δεν θα ανταγωνιστεί τα ελληνικά κανάλια μόνο σε τηλεθέαση, αλλά και στη διαφημιστική πίτα, εντείνοντας την ανάγκη για τη γρήγορη δημιουργία της κοινής πλατφόρμας των Mega, ANT1, Alpha και Star.



Πηγή: tvnea.com
