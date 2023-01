tvnea

Η πρεμιέρα του Survivor All Star είναι μόνο μία μέρα μακριά και όλα δείχνουν, πως ο Ατζούν Ιλίτζαλι θα είναι πιο αυστηρός από κάθε άλλη χρονιά με τυχόν παραστρατήματα των παικτών.Μέσα από ρεπορτάζ της εκπομπής «Γεια σου» αποκαλύφθηκε η δομή των πρώτων επεισοδίων του ριάλιτι επιβίωσης,Στο πρώτο επεισόδιο, το κοινό θα δει τους παίκτες να φτάνουν στον Άγιο Δομίνικο και να απολαμβάνουν ένα μεγαλοπρεπές δείπνο. Στη συνέχεια οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες και θα ακολουθήσει αγώνισμα επάθλου αλλά και ασυλίας.Η δομή των πρώτων επεισοδίωνΑπό την πρώτη κιόλας μέρα θα υπάρχει υποψήφιος προς αποχώρηση, ενώ στο επεισόδιο της Δευτέρας 9 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί και δεύτερος παίκτης.Στο επεισόδιο της Τρίτης 10 Ιανουαρίου, έρχεται ο τρίτος αγώνας ασυλίας, το συμβούλιο για τον τρίτο υποψήφιο και θα ανοίξουν και οι τηλεφωνικές γραμμές.Οι προειδοποιήσεις του ΑτζούνΕίναι χαρακτηριστικό, ότι ο Ατζούν Ιλιτζαλί έχει δώσει δύο προειδοποιήσεις στους παίκτες του Survivor All Star, πριν ακόμη ταξιδέψουν για τον Άγιο Δομίνικο.Πρώτον αν βρεθεί κάποιος με κινητό πάνω του και κάνει χρήση, θα αποχωρεί άμεσα από το παιχνίδι. Δεύτερον, ο Τούρκος παραγωγός προειδοποίησε ότι θα είναι το σκληρότερο αγωνιστικά παιχνίδι. Αυτό έφερε μια αναστάτωση στον Περικλή Κονδυλάτο.Οι παίκτες του Survivor All StarΓυναίκεςΚατερίνα Δαλάκα (νικήτρια «Survivor 2019»), Στέλλα Ανδρεάδου, Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, Βρισηίδα Ανδριώτου, Σταυρούλα Χρυσαειδή, Εύη Σαλταφερίδου,Μελίνα Μεταξά, Αφροδίτη Σκαφίδα, Ελένη Χαμπέρη, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Ασημίνα Χατζηανδρέου.ΑνδρεςΚώστας Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος Βασάλος, Γιώργος Ασημακόπουλος, Σάκης Κατσούλης («Survivor 2021»), Τάκης Καραγκούνιας, Ηλίας Γκότσης (νικητής «Survivor 2018»), Περικλής Κονδυλάτος, Νίκος Μπάρτζης, Σπύρος Μαρτίκας, Κώστας Παπαδόπουλος, Ηλίας Μπογδάνος, Στάθης Σχίζας (νικητής «Survivor 2022»), Στέλιος Χανταμπάκης, Μάριος Πρίαμος.Πηγή: TVNEA.COM