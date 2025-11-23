Εκπομπή με θέματα που αφορούν το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα και τη σύγχρονη τεχνολογία της αυτοκίνησης με τους Κώστα και Μάνο Στεφανή.Το TractioN για 9η χρονιά στο Star! Το ταξίδι στον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας ξεκινά ξανά!Η πλέον δημοφιλής εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης για τα μηχανοκίνητα -και τα... ηλεκτροκίνητα-, επιστρέφει στη μικρή οθόνη.Πιο δυναμικό, πιο φρέσκο, πιο γρήγορο από ποτέ, το TractioN είναι έτοιμο να οδηγήσει οτιδήποτε νέο και συναρπαστικό κυκλοφορεί γύρω μας πάνω σε ρόδες, όσες κι αν είναι αυτές!«Σκέφτομαι να αγοράσω ηλεκτρικό. Τι με συμβουλεύετε; Μήπως να πάρω καλύτερα ένα plug-in υβριδικό; Μου αρέσουν τα SUV, αλλά χρειάζομαι κάτι μικρό, για να παρκάρω εύκολα. Πώς μπορώ να έχω και τα δύο; Να προτιμήσω μια από τις παλιές και καθιερωμένες εταιρείες ή να δοκιμάσω κάποια από τις καινούργιες; Εσείς, ως TractioN, τι λέτε;»Εμείς ως TractioN λέμε ότι το να ενημερώνεσαι γύρω από οτιδήποτε αφορά το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, την τεχνολογία, την ηλεκτροκίνηση και το περιβάλλον, είναι απολύτως απαραίτητο. Γιατί η οδήγηση είναι σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής όλων μας. Γι' αυτό και κάθε συζήτηση γύρω από το τι οδηγούμε, πώς οδηγούμε και τι θα θέλαμε να οδηγούμε, προσφέρει γνώση, ενημέρωση και ψυχαγωγία. Ακριβώς, δηλαδή, σαν ένα ταξίδι, σαν μια απόδραση.Απόδραση, λοιπόν, στον σαγηνευτικό, υπέροχο κόσμο της οδήγησης!TractioN, γύρος 9ος, κάθε Κυριακή μεσημέρι αποκλειστικά στη συχνότητα του Star και... φύγαμε!Δείτε το trailer της Πρεμιέρας του TractioN : https://youtu.be/6Rw7JW7SuEoΤι θα δούμε στην 1η εκπομπή- Κυριακή 23 ΝοεμβρίουΤη θέση του στη γραμμή εκκίνησης παίρνει το TractioN! Ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του επιστρέφουν για το νέο κύκλο της πιο δημοφιλούς και ιστορικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης για το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα!Πιο δυναμικό, πιο φρέσκο και πιο συναρπαστικό από κάθε άλλη χρονιά, το TractioN έρχεται στο Star με περισσότερη ενημέρωση, αλλά και περισσότερο fun γύρω από τα μηχανοκίνητα όλων των κατηγοριών!Στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν, ο Κώστας Στεφανής χαράσσει τη... διαδρομή της φετινής θεματολογίας για το TractioN, θέτωντας τα πλέον φλέγοντα από τα τρέχοντα διλήμματα, που απασχολούν σήμερα όσους οδηγούν -δηλαδή όλους μας!Ποιον τύπο κινητήρα να επιλέξουμε για το επόμενο αυτοκίνητό μας; Θερμικό (βενζίνης ή ντίζελ) όπως έχουμε συνηθίσει επί δεκαετίες ή μήπως ήρθε η ώρα να ακολουθήσουμε το πνεύμα της προόδου και της εποχής και να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα της υβριδικής τεχνολογίας; Εκτός εάν πρέπει να περάσουμε απευθείας σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, με μηδενικούς ρύπους, απειροελάχιστη συντήρηση. Όλα τα ερωτήματα θα απαντηθούν ... επί της οθόνης! Το TractioN σας καλωσορίζει στη νέα του σεζόν!Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής➢ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2025, ΜΟΝΑΧΟ: Ο ειδικός απεσταλμένος του TractioN και... μαραθωνοδρόμος των εκθέσεων αυτοκινήτου ανά τον κόσμο, Μάνος Στεφανής, μεταδίδει απευθείας από την περίφημη IAA του Μονάχου. Αυτή τη φορά, εκτός από τα εκπληκτικά καινούργια μοντέλα των αυτοκινητοβιομηχανιών, η εντυπωσιακή καινοτομία αφορά στην ίδια τη διεθνή έκθεση, η οποία δεν φιλοξενείται σε κάποιον κλειστό χώρο, όπως συνήθως, αλλά απλώνεται σχεδόν σε ολόκληρη την πόλη του Μονάχου! Η κάμερα της εκπομπής μαγνητίζεται από την ολοκαίνουργια, επιβλητική και απίθανα προηγμένη, αμιγώς ηλεκτροκίνητη MERCEDES-BENZ GLC, αλλά και το... διαστημικό σχεδιαστικό πρωτότυπο GTXX AMG concept car!➢ CHANGAN ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ: Η παρουσία της στην Ελλάδα μετρά μόλις μερικούς μήνες, όμως, η CHANGAN έχει μια ιστορία 40 χρόνων ως αυτοκινητοβιομηχανία και μάλιστα ως ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους κατασκευαστές στην Κίνα! Βεβαίως, το εξόχως σημαντικό συστατικό στη... συνταγή της CHANGAN συνίσταται στο γεγονός ότι το χέρι, που υπογράφει το design του DEEPAL SO7 είναι 100% ελληνικό! Και, φυσικά, το TractioN συνομιλεί με τον Γιώργο Κούκο, τον Έλληνα επικεφαλής του σχεδιαστικού τμήματος της CHANGAN!➢ TOYOTA COROLLA CROSS: Ένα όνομα με μοναδική ιστορία αποτελεί την ταυτότητα ενός αυτοκινήτου που φτιάχτηκε με την παραδοσιακή... τεθωρακισμένη αξιοπιστία της TOYOTA, αλλά που κοιτά σταθερά στο μέλλον, δικαιώνοντας όσους το επιλέγουν για το παρόν και τη σημερινήκαθημερινότητά τους. Το TOYOTA COROLLA CROSS συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, αποδοτική υβριδική δύναμη και πραγματικές SUV δυνατότητες. Και με εμφάνιση που δηλώνει... υποψηφιότητα για κάθε είδους περιπέτεια!➢ RENAULT RAFALE: Το TractioN παρουσιάζει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, από πολλές απόψεις, μοντέλα της τελευταίας... εσοδείας. Το RENAULT RAFALE HYBRID E-TECH 4x4 PLUG-IN, με ισχύ 300 ίππων! Ένα μεσαίο SUV, ολοκαίνουργιο και ολόφρεσκο, προικισμένο με τεχνολογίες αιχμής, ιδιαίτερα στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, με design που ξεχωρίζει και γοητεύει, αλλά και με ολοφάνερο ατού τη γαλλική φινέτσα!➢ APRILIA RSV4 FACTORY 1100: Ο Θανάσης Χούντρας εντυπωσιάζεται κι αυτό δεν είναι κάτι που του συμβαίνει συχνά. Ωστόσο, στην περίπτωση της APRILIA RSV4 1100, στην έκδοση FACTORY, μιλάμε για το πιο ισχυρό superbike, το οποίο μπορεί να κυκλοφορήσει νομίμως στο δρόμο! Με 220 ίππους, υπερηχητικές επιδόσεις και εξοπλισμό από το... διάστημα, η APRILIA RSV4 FACTORY 1100 είναι το ιδανικό δίκυκλο για να κάνει... ποδαρικό στη νέα σεζόν του TractioN!TractioN - ΠρεμιέραΚυριακή 23 Νοεμβρίου στις 14:10Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!Πηγή: tvnea.com