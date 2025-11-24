2025-11-24 16:28:35
Φωτογραφία για Μηνιαίο “λουκέτο” από Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star
Σε κοινή γραμμή για ένα εκτεταμένο διάλειμμα την περίοδο των γιορτών φαίνεται πως κινούνται τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Όπως αναφέρει η Realnews, το Mega, ο ΑΝΤ1, ο Alpha και το Star έχουν μπει σε τελική φάση συζητήσεων ώστε να καθοριστεί πότε θα ολοκληρωθεί το πρώτο μισό της σεζόν και πότε θα ξεκινήσει το δεύτερο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επικρατέστερο πλάνο προβλέπει παύση της prime time για περίπου έναν μήνα. Η τελευταία μέρα προβολής σειρών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων πριν τα Χριστούγεννα υπολογίζεται να είναι έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ η επιστροφή στη μάχη της τηλεθέασης τοποθετείται στη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Το διάλειμμα αναμένεται να επηρεάσει όλες τις καθημερινές σειρές, όπως το Grand Hotel στον ΑΝΤ1, ο «Άγιος έρωτας» και το «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha, αλλά και το «Μια νύχτα μόνο» και τη «Γη της ελιάς» στο Mega. Αντίστοιχα, εκτός προγράμματος θα βρεθούν και οι εβδομαδιαίες παραγωγές, μεταξύ των οποίων το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», το «Γιατί ρε πατέρα;» και το «Σόι σου».

Το «πάγωμα» της prime time αφορά και τις ψυχαγωγικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια, όπως το The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Don’t Forget the Lyrics με την Έλλη Κοκκίνου.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το CSI: LAS VEGAS κάνει πρεμιέρα στο MAK TV σε πρώτη τηλεοπτική προβολή...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το CSI: LAS VEGAS κάνει πρεμιέρα στο MAK TV σε πρώτη τηλεοπτική προβολή...
Μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία συνδέει τη Βουδαπέστη με πολλές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία συνδέει τη Βουδαπέστη με πολλές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ελένη Τσολάκη και στην prime time του ΑΝΤ1
Η Ελένη Τσολάκη και στην prime time του ΑΝΤ1
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στο δυναμικό κοινό
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στο δυναμικό κοινό
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star – Σκληρός ανταγωνισμός στο δυναμικό κοινό
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star – Σκληρός ανταγωνισμός στο δυναμικό κοινό
Το TractioN για κάνει για 9η χρονιά στο Star
Το TractioN για κάνει για 9η χρονιά στο Star
Πρωινή «μάχη» τηλεθέασης: Στην κορυφή το Mega Σαββατοκύριακο
Πρωινή «μάχη» τηλεθέασης: Στην κορυφή το Mega Σαββατοκύριακο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το «Φως στο Τούνελ» παρέμεινε αμετακίνητη από την κορυφή
Το «Φως στο Τούνελ» παρέμεινε αμετακίνητη από την κορυφή
ΕΡΤ: Η σειρά «Το παιδί» ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
ΕΡΤ: Η σειρά «Το παιδί» ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Την πρώτη θέση στις μετρήσεις ακροαματικότητας ο Όμιλος ΣΚΑΪ
Την πρώτη θέση στις μετρήσεις ακροαματικότητας ο Όμιλος ΣΚΑΪ
Δευτέρα, 24/11/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 24/11/2025: Εργασίες ημέρας
Πρώτο το The Voice of Greece στην prime time – Πώς διαμορφώθηκαν οι τηλεθεάσεις
Πρώτο το The Voice of Greece στην prime time – Πώς διαμορφώθηκαν οι τηλεθεάσεις