2025-11-24 16:28:35

Σε κοινή γραμμή για ένα εκτεταμένο διάλειμμα την περίοδο των γιορτών φαίνεται πως κινούνται τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Όπως αναφέρει η Realnews, το Mega, ο ΑΝΤ1, ο Alpha και το Star έχουν μπει σε τελική φάση συζητήσεων ώστε να καθοριστεί πότε θα ολοκληρωθεί το πρώτο μισό της σεζόν και πότε θα ξεκινήσει το δεύτερο.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επικρατέστερο πλάνο προβλέπει παύση της prime time για περίπου έναν μήνα. Η τελευταία μέρα προβολής σειρών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων πριν τα Χριστούγεννα υπολογίζεται να είναι έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ η επιστροφή στη μάχη της τηλεθέασης τοποθετείται στη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.



Το διάλειμμα αναμένεται να επηρεάσει όλες τις καθημερινές σειρές, όπως το Grand Hotel στον ΑΝΤ1, ο «Άγιος έρωτας» και το «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha, αλλά και το «Μια νύχτα μόνο» και τη «Γη της ελιάς» στο Mega. Αντίστοιχα, εκτός προγράμματος θα βρεθούν και οι εβδομαδιαίες παραγωγές, μεταξύ των οποίων το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», το «Γιατί ρε πατέρα;» και το «Σόι σου».



Το «πάγωμα» της prime time αφορά και τις ψυχαγωγικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια, όπως το The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Don’t Forget the Lyrics με την Έλλη Κοκκίνου.



Πηγή: tvnea.com



