Σύνταξη άρθρου: Α. Καραγιαννίδης, Κ. ΛαγουβάρδοςΕΑΑΣτις 28 Δεκεμβρίου 2022 ο δορυφόρος Meteosat Third Generation – Imager 1 (MTG-I1) έφτασε με επιτυχία στην προβλεπόμενη τροχιά του, σχεδόν 36.000 χλμ πάνω από τον Ισημερινό, μετά την εκτόξευσή του στις 13 Δεκεμβρίου 2022 από το Kourou της Γαλλικής Γουιάνας.Μετά την απελευθέρωσή του από τον πύραυλο που τον μετέφερε (Ariane-5), ο MTG-I1 εισήλθε στην κρίσιμη φάση LEOP (Launch and Early Operations Phase). Αυτή η φάση εκτελέστηκε για λογαριασμό της EUMETSAT από την Telespazio από το Διαστημικό Κέντρο Fucino στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της LEOP, που διήρκεσε περίπου 15 ημέρες, αναπτύχθηκαν με επιτυχία οι ηλιακές συστοιχίες του δορυφόρου, ο δορυφόρος μπήκε σε γεωστατική τροχιά και ανέπτυξε τις κεραίες επικοινωνίας του. Ο δορυφόρος ανέβηκε σταδιακά στα 36.000 χλμ επάνω από την επιφάνεια της Γης, ύψος που του επιτρέπει να διατηρείται σε γεωστατική τροχιά.«Κατά την LEOP επιβεβαιώθηκε η σωστή λειτουργία των βασικών συστημάτων του MTG-I1, η ικανότητά του δηλαδή για να παράγει τη δική του ισχύ, να αλλάζει την τροχιά του και να επικοινωνεί αξιόπιστα με το έδαφος», δήλωσε ο Seán Burns, Διευθυντής Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών στους χρήστες της EUMETSAT.Θα χρειαστούν ακόμη 12 μήνες περίπου μέχρι να χαρακτηριστεί ο δορυφόρος πλήρως επιχειρησιακός. Σε αυτό το διάστημα θα επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία των οργάνων του και θα μπει στην τελική του θέση. Στην πλήρη του λειτουργία ο δορυφόρος θα είναι σε θέση να μας δίνει δεδομένα υψηλής χωρικής και χρονικής ανάλυσης. Με αυτά θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε μια σειρά από προϊόντα που χρησιμοποιούνται ήδη στην παρακολούθηση των μετεωρολογικών φαινόμενων, όπως πχ to METEONOW που διατίθεται από το ΕΑΑ / meteo.gr. Παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα της λεπτομερέστερης παρακολούθησης ταχέως εξελισσόμενων φαινόμενων όπως οι καταιγίδες από την αρχική αστάθεια στην ατμόσφαιρα έως τα ηλεκτρικά φαινόμενα (κεραυνοί) που τις συνοδεύουν.Πηγή πληροφοριών: EUMETSAThttps://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=2573