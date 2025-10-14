2025-10-14 17:07:53

ΟΣΕ και Ηellenic Train πετούν ο ένας στον άλλον το μπαλάκι των ευθυνών έχοντας εισέλθει εκ νέου πλέον σε τροχιά σύγκρουσης μεταξύ τουςprimenews.pressΤρία σοβαρά περιστατικά μέσα σε μόλις πέντε μήνες έχουν σημειωθεί στον οδοντωτό σιδηρόδρομο Διακοπτού – Καλαβρύτων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των δρομολογίων και επαναφέροντας στο προσκήνιο τη διαμάχη μεταξύ ΟΣΕ και Hellenic Train. sidirodromikanea

