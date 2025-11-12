2025-11-12 11:15:50
Φωτογραφία για “Ράδιο Αρβύλα” στην κορυφή της prime time ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης

Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για την prime time ζώνη βρέθηκε το “Ράδιο Αρβύλα” του Αντώνη Κανάκη, σημειώνοντας 19,9%, και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε η νέα σειρά του Alpha “Πόρτο Λεωνε” με 16,2%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το “Μια Νύχτα Μόνο” του Mega με 16%.

Η σειρά “Να μ’ Αγαπάς” του Alpha κατέγραψε 15%, ενώ ο “ Άγιος Έρωτας” στον ALPHA σημείωσε 12,7%.

Σταθερή παρουσία στη δεκάδα είχε και η “Γη της Ελιάς” με 12,2%, ενώ το “Grand Hotel” έκλεισε με 11,2%.

Η “Φάρμα” στο Star συγκέντρωσε 10,6%, ενώ η σειρά “Γιατί ρε Πατέρα;” ακολούθησε με 10%.

Πιο χαμηλές επιδόσεις είχε το “The Wall” στον ΣΚΑΪ, που περιορίστηκε στο 7%.

Στο Open, το “Real View” υποχώρησε ακόμη περισσότερο, σημειώνοντας 2,5%, ενώ στην ΕΡΤ1 η σειρά “Ηλέκτρα” κινήθηκε στο 1,6%. Η ελληνική ταινία που ακολούθησε ανέβηκε ελαφρώς στο 2,8%, ενώ οι σειρές “Καλά Θα Πάει κι Αυτό” και “Το Παιδί” κινήθηκαν χαμηλά, στο 1% και 2,2% αντίστοιχα.

Στη late night ζώνη, το “The 2Night Show” του Γρηγόρη Αρναούτογλου κράτησε σταθερά διψήφια ποσοστά με 11%, ενώ το “Money Drop” του Alpha σημείωσε 9%.

Τέλος, η εκπομπή “Status Quo” συμπλήρωσε το βραδινό πρόγραμμα της ημέρας με  3,3%.



Πηγή: tvnea.com
