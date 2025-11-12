Ισχυρή πρωτιά κατέγραψε το «Live News» του Mega, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για το απογευματινό slot, σημειώνοντας 18,3% στο δυναμικό κοινό. Η ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου συνεχίζει να κρατά σταθερά τα ηνία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τηλεοπτικό τοπίο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Deal» στον Alpha, το οποίο συγκέντρωσε 16,2%. Λίγο πιο πίσω, οι «Οικογενειακές Ιστορίες», επίσης στον Alpha, κατέγραψαν 13,2%, διατηρώντας την απήχηση τους στο κοινό που αγαπά τη μυθοπλασία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα.

Το τηλεπαιχνίδι «The Chase» στο MEGA σημείωσε 11,9%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» στο Star συγκέντρωσε 11,2%. Αντίστοιχα, το «Cash or Trash» του Star έκλεισε με 10,2%.

Στα υπόλοιπα προγράμματα, το «5x5» στον ANT1 σημείωσε 8,8%, ενώ το «Ρουκ Ζουκ» ακολούθησε με 8,7%. Η εκπομπή «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 7,8%, ενώ η ελληνική ταινία που προβλήθηκε στο ίδιο κανάλι σημείωσε 7,5%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης, με το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 να καταγράφει 6,8%, το «Το' χουμε» 3,5%, και οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open να περιορίζονται στο 2,7%.

Πηγή: tvnea.com