Ο Νίκος Κοκλώνης εντοπίστηκε από την κάμερα της εκπομπής Πρωινό μας στο κανάλι του ΣΚΑΪ, την Τετάρτη 15/2, την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αμάξι του και λίγο πριν ξεκινήσει το Just The 2 of Us, ο ίδιος παραχώρησε μερικές δηλώσεις για το σόου και όχι μόνο...

«Ετοιμαζόμαστε για την πρεμιέρα του J2US. 18 ζευγάρια να ξέρετε. Μη δούμε και 20! Θα έχουμε μια κανονική επιστροφή και δύο secret επιστροφές», αποκάλυψε αρχικά και συμπλήρωσε: «Με τη Σίσσυ και την Κατερίνα Καινούργιου δεν θα χωρίσουμε ποτέ, για πάντα μαζί. Δεν με έχει ενημερώσει το κανάλι ότι θα μεταφερθεί η εκπομπή τη Σίσσυς σε καθημερινό. Αν με ενημερώσει θα το συζητήσουμε».







«Χαίρομαι για τη Δέσποινα Βανδή. Για μένα η Δέσποινα είναι ό,τι καλύτερο που έχω γνωρίσει. Χαίρομαι που είναι μαζί μας στο J2US. Είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Υπάρχει κάτι καλύτερο; Μακάρι να τύχει και σε μας», ανέφερε έπειτα, ενώ έπειτα αποκάλυψε ότι θα δούμε την Άντζελα Δημητρίου στο «Σπίτι με το Mega», γιατί την αναζήτησε την ώρα της εγγραφής για να τη συγχαρεί για το εγγόνι της αλλά δεν τη βρήκε.

«Τις αγαπάω και τις δύο», είπε λίγο αργότερα για τη Ρούλα Κορομηλά και τη Φαίη Σκορδά. «Και με τη Φαίη επειδή είμαστε στο ίδιο πλατό θα πάω να της ευχηθώ αν και ξεκινάμε νωρίτερα».

«Αυτή τη στιγμή κοιτάμε να τελειώσει το Just και νομίζω ότι ανήκω στην οικογένεια του Alpha. Αν το κανάλι αλλάξει γνώμη υπάρχουν επιλογές», δήλωσε ακόμη και κατέληξε: «Ποτέ δεν ξέρεις. Αν μου έλεγαν αν θέλω να κάνω παραγωγή στον Νίκο Μουτσινά θα έλεγα “με μεγάλη χαρά”!».



















