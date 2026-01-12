2026-01-12 11:56:28
Την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέκτησε το «Τώρα Μαζί», σημειώνοντας 12,5% και κρατώντας σαφή απόσταση από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Mega Σαββατοκύριακο» με 10,8%, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά την κορυφή.
Τρίτο και αρκετά πίσω βρέθηκε το «Καλημέρα» με 7,9%.
Η εικόνα της ζώνης δείχνει ξεκάθαρη ιεραρχία, με έναν ισχυρό πρωταγωνιστή και τους υπόλοιπους σε ρόλο καταδίωξης.
Πηγή: tvnea.com
