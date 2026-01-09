2026-01-09 11:58:45
Φωτογραφία για Τίνα Μεσσαροπούλου σε Δημήτρη Παπανώτα: Υπήρχαν διαρροές. Ήταν μέσα από την εκπομπή...
Το πρωί της Παρασκευής (9/1), η παρέα του Happy Day σχολίασε τις δηλώσεις που έκαναν μπροστά στην κάμερα οι συνεργάτιδες του Κώστα Τσουρού, Ναταλία Αργυράκη και Τζώρτζια Γεωργίου.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, παίρνοντας τον λόγο, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι διαρροές που υπήρχαν κατά τους πρώτους μήνες προβολής της μεσημεριανής εκπομπής του ΣΚΑΪ έχουν πλέον σταματήσει, μετά τις αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας, όπως υποστήριξαν οι ίδιοι οι συντελεστές.

«Υπήρχαν διαρροές, δεν υπήρχαν; Ότι θα το βγάλουν ή δεν θα το βγάλουν το ’25; Ήταν μέσα από την εκπομπή, τι άλλο θέλεις να σου πω; Διεύθυνση, όνομα και επώνυμο; Δεν ήταν μέσα από το κανάλι, πίστεψέ με», επισήμανε η δημοσιογράφος στον Δημήτρη Παπανώτα, που εξέφρασε την απορία του με το θέμα.

«Όπως και να ‘χει, η ζωή είναι μικρή και όλοι κάπου συναντιόμαστε, καλό είναι ο ένας να σέβεται τον άλλο και να σέβεται το καλό του. Βλέπουμε πολλά πράγματα και ξέρουμε καλά πώς παίζεται το παιχνίδι», τόνισε από την πλευρά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Να μακροημερεύουν οι συνάδελφοι στις εκπομπές τους και να θέλουν όλοι το καλό του άλλου. Η κακία περισσεύει πια», πρόσθεσε η η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Η Ναταλία Αργυράκη τον τελευταίο χρόνο είναι σαν να βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο. Εξωστρέφεια, πολύ συνειδητοποιημένη», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο κλείσιμο της σχετικής συζήτησης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτές οι σειρές θα αντικαταστήσουν το Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτές οι σειρές θα αντικαταστήσουν το Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1
Τεχνικός σύμβουλος για τον διαγωνισμό συρμών του μετρό Αθήνας - Έγκριση αιτήματος της διοίκησης του ΟΣΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τεχνικός σύμβουλος για τον διαγωνισμό συρμών του μετρό Αθήνας - Έγκριση αιτήματος της διοίκησης του ΟΣΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θανάσης Πάτρας για Ελένη Τσολάκη: «Ο ΑΝΤ1 για 3η συνεχόμενη χρονιά σταματά ανορθολογικά την πρωινή του εκπομπή»
Θανάσης Πάτρας για Ελένη Τσολάκη: «Ο ΑΝΤ1 για 3η συνεχόμενη χρονιά σταματά ανορθολογικά την πρωινή του εκπομπή»
Αυτή η ηθοποιός θα παρουσιάσει αυτό το Σάββατο την εκπομπή «Μαμά – δες»
Αυτή η ηθοποιός θα παρουσιάσει αυτό το Σάββατο την εκπομπή «Μαμά – δες»
Γιώργος Λιάγκας για την κατάσταση στον ΑΝΤ1: Τότε βγαίναμε όλοι μαζί δεν υπήρχαν αποκλεισμοί - Τώρα κάνουν εκπομπή και πάμε 1-2»
Γιώργος Λιάγκας για την κατάσταση στον ΑΝΤ1: Τότε βγαίναμε όλοι μαζί δεν υπήρχαν αποκλεισμοί - Τώρα κάνουν εκπομπή και πάμε 1-2»
Μεσσαροπούλου για Μουτσινά: «Μας λέει μπουρδολόγους και είχε κάνει στο «Δέστε Τους» το τι φοράει ο καθένας»
Μεσσαροπούλου για Μουτσινά: «Μας λέει μπουρδολόγους και είχε κάνει στο «Δέστε Τους» το τι φοράει ο καθένας»
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ελένη Τσολάκη: Tο πρόβλημα εστιάζεται μόνο σε μια εκπομπή και σε ένα πρόσωπο όταν είναι μία χρονιά κακή για όλο τον ΑΝΤ1;
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ελένη Τσολάκη: Tο πρόβλημα εστιάζεται μόνο σε μια εκπομπή και σε ένα πρόσωπο όταν είναι μία χρονιά κακή για όλο τον ΑΝΤ1;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα», κοντά Buongiorno και «Αταίριαστοι»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα», κοντά Buongiorno και «Αταίριαστοι»
Μεσημεριανή ζώνη: Προβάδισμα για τις «Αποκαλύψεις» - Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές
Μεσημεριανή ζώνη: Προβάδισμα για τις «Αποκαλύψεις» - Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές
Απογευματινή ζώνη: «The Chase» στην κορυφή, ισχυρές επιδόσεις για Deal και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή ζώνη: «The Chase» στην κορυφή, ισχυρές επιδόσεις για Deal και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» και «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχούν
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» και «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχούν
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/1/2026)