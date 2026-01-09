2026-01-09 11:58:45

Το πρωί της Παρασκευής (9/1), η παρέα του Happy Day σχολίασε τις δηλώσεις που έκαναν μπροστά στην κάμερα οι συνεργάτιδες του Κώστα Τσουρού, Ναταλία Αργυράκη και Τζώρτζια Γεωργίου.



Η Τίνα Μεσσαροπούλου, παίρνοντας τον λόγο, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι διαρροές που υπήρχαν κατά τους πρώτους μήνες προβολής της μεσημεριανής εκπομπής του ΣΚΑΪ έχουν πλέον σταματήσει, μετά τις αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας, όπως υποστήριξαν οι ίδιοι οι συντελεστές.



«Υπήρχαν διαρροές, δεν υπήρχαν; Ότι θα το βγάλουν ή δεν θα το βγάλουν το ’25; Ήταν μέσα από την εκπομπή, τι άλλο θέλεις να σου πω; Διεύθυνση, όνομα και επώνυμο; Δεν ήταν μέσα από το κανάλι, πίστεψέ με», επισήμανε η δημοσιογράφος στον Δημήτρη Παπανώτα, που εξέφρασε την απορία του με το θέμα.



«Όπως και να ‘χει, η ζωή είναι μικρή και όλοι κάπου συναντιόμαστε, καλό είναι ο ένας να σέβεται τον άλλο και να σέβεται το καλό του. Βλέπουμε πολλά πράγματα και ξέρουμε καλά πώς παίζεται το παιχνίδι», τόνισε από την πλευρά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.



«Να μακροημερεύουν οι συνάδελφοι στις εκπομπές τους και να θέλουν όλοι το καλό του άλλου. Η κακία περισσεύει πια», πρόσθεσε η η Σταματίνα Τσιμτσιλή.



«Η Ναταλία Αργυράκη τον τελευταίο χρόνο είναι σαν να βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο. Εξωστρέφεια, πολύ συνειδητοποιημένη», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο κλείσιμο της σχετικής συζήτησης.



