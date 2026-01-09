Ανταγωνιστική αποδείχθηκε η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τη «Super Κατερίνα» να περνά στην πρώτη θέση σημειώνοντας 12,6%. Πολύ κοντά ακολούθησε το «Buongiorno» στο MEGA με 12,0%, ενώ οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 11,4%, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής.

Το «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 11,0%, κρατώντας επαφή με τις πρώτες θέσεις, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε το «Breakfast@Star» με 7,6%. Το «10 Παντού» κατέγραψε 6,3%, ενώ στο τέλος του πίνακα κινήθηκε το «Πρωίαν σε Είδον» με 4,6%.

Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη εμφανίζει μικρές αποστάσεις στις πρώτες θέσεις, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη μάχη κορυφής ανάμεσα σε Alpha, MEGA και ΣΚΑΪ.

Πηγή: tvnea.com