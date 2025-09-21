2025-09-21 16:46:40
Φωτογραφία για Με μεγάλη επιτυχία και με πολλές συμμετοχές σήμερα η επίδειξη αλόγων και στην συνέχεια Αγώνες πλαγιοτροχασμου Ελληνικών και Εισαγόμενων αλόγων στον Αστακό



Για ακόμα μια χρονιά, η καρδιά των φίλων του αλόγου χτύπησε δυνατά στον  πανέμορφο Αστακό   . Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου ο Ιππικός σύλλογος Ξηρομεριτων "Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ"  διοργάνωσε επίδειξη  αλόγων όλων τον κατηγοριών  και στην συνέχεια Αγώνες πλαγιοτροχασμου Ελληνικών και Εισαγόμενων αλόγων......Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινό Σαββατοκύριακο: Η διαβασμένη Τσολάκη η έκπληξη και ο νευρικός Κωστόπουλος...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινό Σαββατοκύριακο: Η διαβασμένη Τσολάκη η έκπληξη και ο νευρικός Κωστόπουλος...
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο του Αστακού.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο του Αστακού.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1
Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1
Γιώργος Λιάγκας: «Κάποιοι μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία, κάποιοι ούτε μου μιλάνε»
Γιώργος Λιάγκας: «Κάποιοι μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία, κάποιοι ούτε μου μιλάνε»
«Η γη της ελιάς», επιστρέφει με τον 5ο κύκλο του - Διαβάστε τα πάντα για την συνέχεια...
«Η γη της ελιάς», επιστρέφει με τον 5ο κύκλο του - Διαβάστε τα πάντα για την συνέχεια...
«Καλημέρα Ελλάδα» : Η μεγάλη πρεμιέρα και η ανανέωση...
«Καλημέρα Ελλάδα» : Η μεγάλη πρεμιέρα και η ανανέωση...
Λάρισα: Τη Δευτέρα η συνέχεια της δίκης για το θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας
Λάρισα: Τη Δευτέρα η συνέχεια της δίκης για το θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Qualcomm και MediaTek ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ chipsets ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ Android
Qualcomm και MediaTek ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ chipsets ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ Android
Σχολική ζωή: Πάρτι γενεθλίων
Σχολική ζωή: Πάρτι γενεθλίων
Μάχη τηλεθέασης στα πρωινά του Σαββατοκύριακου : Πρωτιά για Τσολάκη - Χρηστίδου...
Μάχη τηλεθέασης στα πρωινά του Σαββατοκύριακου : Πρωτιά για Τσολάκη - Χρηστίδου...
«Εξελίξεις Τώρα»: Χαμηλές επιδόσεις στην απογευματινή ζώνη του Mega
«Εξελίξεις Τώρα»: Χαμηλές επιδόσεις στην απογευματινή ζώνη του Mega
Από μεσημέρι για βράδυ και η επιστροφή Κοκλώνη... - Αυτά θα είναι τα νέα προγράμματα του OPEN
Από μεσημέρι για βράδυ και η επιστροφή Κοκλώνη... - Αυτά θα είναι τα νέα προγράμματα του OPEN