Τον Γιώργο Αγγελόπουλο φιλοξένησε ο Θεοχάρης Ιωαννίδης στο Night Out της Πέμπτης σε μία σπάνια συνέντευξη με τον νικητή του Survivor να μιλά για το ριάλιτι επιβίωσης αλλά και εξήγησε γιατί δεν τον βλέπουμε τώρα στην All Star εκδοχή του .«Μάλλον δεν συμμετέχω στο All Star γιατί δεν είμαι σταρ! Ίσως πρώτα απ’ όλα για αυτό αλλά από την άλλη, όχι, δεν συμμετέχω γιατί δεν συμμετείχα και σε κανένα από τα προηγούμενα μετά από το δικό μας. Είναι ένας κύκλος που θεωρώ ότι έκλεισε για μένα. Σίγουρα με τιμάει το ενδιαφέρον της παραγωγής κάθε χρόνο, το να θέλει να συμμετέχω ως παίκτης και το ενδιαφέρον του κόσμου αλλά δεν είναι κάτι που είναι για να ξαναγίνει κατά τη δική μου άποψη. Είναι και μια απόφαση συνειδητή να μην ξαναβρεθώ εκεί ως παίκτης. Συζητήσαμε βέβαια με τις παραγωγές κάθε έτους να συμμετέχω κάποια στιγμή ως παρουσιαστής, δεν είχε τύχει. Τότε που το συζητούσαμε μετά από το δεύτερο, εκεί στο τρίτο περίπου που ήταν να γίνει πράξη αυτό, ήταν μια κουβέντα που είχε πραγματοποιηθεί. Βλέποντας και την εξέλιξη του παιχνιδιού, επειδή σίγουρα μειώνεται ο ενθουσιασμός και ο αυθορμητισμός των παικτών, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω».«Πέρα από την παρουσίαση, η οποία ήταν μόνο μιας χρονιάς συζήτηση, ως παίκτης σίγουρα όχι γιατί δεν έχω ίσως το ίδιο κίνητρο. Δεν είναι κάθε μέρα του Άι Γιαννού, θα έλεγα. Θεωρώ ότι ζήσαμε κάτι τότε, το 2017, το οποίο ήταν για όλους πάρα πολύ δυνατό και στην αυθόρμητη του μορφή. Το να ξαναμπεις κάπου, χωρίς να μπορείς να είσαι αυθόρμητος και για άλλους λόγους, είναι κάτι που δεν θα επέλεγα εγώ. Δεν ήθελα ποτέ να δω το παιχνίδι αυτό σαν δουλειά. Σίγουρα ο κάθε παίκτης, που πηγαίνει εκεί, πηγαίνει για τους δικούς του λόγους και είναι σεβαστό όπως είναι σεβαστό και από μένα το να μη θέλω να συμμετέχω ως παίκτης ξανά. Το έχω συνδυάσει στο μυαλό μου πολύ αγωνιστικά, όχι τόσο με την ριάλιτι μορφή του, συν ότι έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω προχωρήσει σε κάποιους τομείς επαγγελματικούς που δεν μπορεί να συνδυαστεί κιόλας».Πηγή: TVNEA.COM