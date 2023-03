2023-03-11 15:00:07

Στον «αέρα» βρίσκεται n prime time του ΣΚΑΪ για την προσεχή σεζόν, καθώς δεν προχωρούν τα προγράμματα που εξετάστηκαν αρχικά.



0 λόγος για το ριάλιτι «I am a celebrity, get me out of here», τα δικαιώματα τού οποίου έχει εξασφαλίσει η Acun Medya.



To εν λόγω ριάλιτι ήταν ένα από τα βασικά που σχεδίαζε να βγάλει ο ΣΚΑΪ στο πρώτο μισό της προσεχούς σεζόν. Πληροφορίες, ωστόσο της Real αναφέρουν ότι το κανάλι άλλαξε γνώμη και το ριάλιτι με τους celebrities σε εξωτικό προορισμό απομακρύνεται, για την ώρα, από το πλάνο.



Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν απορρίπτεται συνολικά ως πρόταση ή πάει για αργότερα. Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι στο συγκεκριμένο ριάλιτι διαγωνίζονται celebrities που έχουν μεταφερθεί σε μια τοποθεσία και πρέπει να αντεπεξέλθουν στις σκληρές συνθήκες διαβίωσης και διαμονής.



Όσοι αντέχουν παραμένουν, ενώ όσοι αδυνατούν να ξεπεράσουν τις σκληρές συνθήκες ζητούν... παρακαλούν, όπως «δηλώνεται» από τον τίτλο, να τους πάρουν από εκεί για να επιστρέφουν στο σπίτι τους. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί εγχώριοι τηλεοπτικοί σταθμοί προσπάθησαν να αποκτήσουν το συγκεκριμένο ριάλιτι, αλλά λόγω του υψηλού κόστους και των δυσκολιών παραγωγής του οι διοικήσεις των σταθμών αναγκάζονταν να το βάλουν τελικά στην άκρη.



