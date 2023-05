“Σωτήριο” αποκαλεί το κρέας για τη διατροφή της μια 25χρονη Καναδή, η οποία, όπως λέει “πήγε να πεθάνει” από τις επιπτώσεις που είχε η vegan διατροφή στην υγεία της.H Kai-Lee Worsley, από το Έντμοντον του Καναδά σταμάτησε να τρώει ζωικά προϊόντα και υιοθέτησε μια vegan διατροφή, γεμάτη λαχανικά και εναλλακτικές πρωτεΐνες, όταν μετακόμισε στην Καλιφόρνια, έχοντας διαβάσει πολλά για την κακή μεταχείριση των ζώων από τη βιομηχανία κρέατος.Αλλά 25χρονη άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία έξι μήνες μετά τη νέα δίαιτα, παρατηρώντας πολλές αρνητικές αλλαγές στο σώμα της. Ανέφερε συμπτώματα, όπως τεράστια κόπωση, πτώση μαλλιών, προβλήματα με το δέρμα της και αδυναμία στο να λειτουργήσει επαρκώς. “Ο εγκέφαλός μου δεν μπορούσε να σκεφτεί καλά”, είπε σύμφωνα με τον Independent.Ώσπου μια μέρα, έχοντας πέσει στο κρεβάτι αδύναμη να σηκωθεί από την εξάντληση, αποφάσισε να αγοράσει μια μπριζόλα, μήπως και ανακτήσει τις δυνάμεις της. Αμέσως, ένιωσε καλύτερα και έκτοτε άρχισε να τρώει μπριζόλες 2 φορές την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι ήθελε να είναι vegan για την υπόλοιπη ζωή της και ότι ένιωθε άβολα με την όψη του κρέατος.Έπειτα από το περιστατικό, έκανε πολλές εξετάσεις, κατά τις οποίες διαπίστωσε σοβαρή έλλειψη σε βιταμίνη Β12 και σίδηρο και κατέληξε πως το κρέας ήταν απαραίτητο για την υγεία της. “Μάθετε πρώτα τον εαυτό σας και μην ακολουθείτε απλά τάσεις” καταλήγει.Ενώ οι δίαιτες που βασίζονται σε φυτικά προϊόντα έχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία -έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν το σωματικό βάρος, μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων- για κάποιους, η αποφυγή των ζωικών προϊόντων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία, όπως σημειώνει η New York Post σε δημοσίευμά της. Η απώλεια μαλλιών, τα αδύναμα οστά, τα δερματικά εξανθήματα και η αναιμία είναι μερικά από τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι άνθρωποι που αποφεύγουν τα ζωικά προϊόντα, σύμφωνα με έρευνα του Mid America Heart Institute του Saint Luke’s στο Μιζούρι.«Εάν έχετε μια αυστηρή χορτοφαγική διατροφή, είναι πολύ δύσκολο να συμπληρώσετε αρκετά από όλα τα θρεπτικά συστατικά και τις υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες που χρειάζεστε για να είστε δυνατοί και υγιείς», δήλωσε ο Dr. James O’Keefe, καρδιολόγος στο Saint Luke’s.«Αν το κάνετε για την υγεία σας, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την κατανάλωση φυσικών πλήρων τροφών, είναι καλύτερα να τρώτε υγιεινές ζωικές τροφές που δεν είναι παραψημένες ή/και ιδιαίτερα επεξεργασμένες. Η κατανόηση αυτού του γεγονότος είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία σας».Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων και λιπαρών κρεάτων μπορεί επίσης να είναι αρνητική για την υγεία ενός ατόμου, σημείωσε.

