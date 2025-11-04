2025-11-04 17:11:09
Φωτογραφία για «Ηρωικός» Αλγερινός εργάτης επαινέθηκε που έσωσε ζωές κατά τη διάρκεια επιθέσεων με μαχαίρι σε τρένο στο Ηνωμένο Βασίλειο
Φωτογραφία του μέλους του προσωπικού του LNER, Samir Zitouni. [LNER]Ένας σιδηροδρομικός εργάτης που έσωσε πολλές ζωές κατά τη διάρκεια της μαζικής επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα κατονομάστηκε ως ο Αλγερινός Σαμίρ Ζιτούνι.newarab.comΈνας Αλγερινός σιδηροδρομικός εργάτης επαινέθηκε ως «ηρωικός» αφότου παρενέβη για να προστατεύσει τους ανθρώπους κατά τη sidirodromikanea
