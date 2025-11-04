«Ηρωικός» Αλγερινός εργάτης επαινέθηκε που έσωσε ζωές κατά τη διάρκεια επιθέσεων με μαχαίρι σε τρένο στο Ηνωμένο Βασίλειο
2025-11-04 17:11:09
Φωτογραφία του μέλους του προσωπικού του LNER, Samir Zitouni. [LNER]Ένας σιδηροδρομικός εργάτης που έσωσε πολλές ζωές κατά τη διάρκεια της μαζικής επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα κατονομάστηκε ως ο Αλγερινός Σαμίρ Ζιτούνι.newarab.comΈνας Αλγερινός σιδηροδρομικός εργάτης επαινέθηκε ως «ηρωικός» αφότου παρενέβη για να προστατεύσει τους ανθρώπους κατά τη sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟι Φυσικές Επιστήμες στο προσκήνιο στο Ίδρυμα Ευγενίδου!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ