Η χρονιά που διανύουμε σίγουρα δεν ήταν από τις καλύτερες για τον ΣΚΑΪ. Το κανάλι που αγαπάει τα ριάλιτι, ακολούθησε τη συνταγή της επιτυχίας λανσάροντας τέσσερα, αλλά τελικά μόνο τα δύο του βγήκαν.







Το πρώτο ήταν το Love Island που δεν άρεσε κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τελειώσει πρόωρα. Ακολούθησε το The Voice που έκανε από τις πιο χαμηλές του επιδόσεις στη μέχρι τώρα τηλεοπτική του πορεία την Ελλάδα και τώρα το Survivor All Star και το My Style Rocks, που για τα δεδομένα του σταθμού θεωρούνται επιτυχημένα.







Η φετινή πορεία των ριάλιτι δημιούργησε δεύτερες σκέψεις στον ΣΚΑΪ. Έτσι ενώ σκεφτόταν να λανσάρει για πρώτη φορά το I am a celebrity get me out of here τελικά αναθεώρησε.







Το δυνατό χαρτί του καναλιού για την επόμενη σεζόν δεν είναι ριάλιτι, αλλά σίριαλ.







Πρόκειται για το ριμέικ της θρυλικής σειράς «Οι Πανθέοι» που θα βλέπουμε κάθε βράδυ στις 21.00.

Μάλιστα στο συγκεκριμένο σίριαλ θα πρωταγωνιστεί, εκτός απροόπτου, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, που βλέπουμε στο “Μαύρο Ρόδο”.

Σε ότι αφορά στα ριάλιτι, αυτά θα έχουν θέση στο καθημερινό πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα στη μεσημεριανή ζώνη.







Το My Style Rocks, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει τη θέση της εκπομπής του Νίκου Μουτσινά και θα ακολουθεί το παιχνίδι του Μάρκου Σεφερλή.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΣΚΑΪ επιδιώκει να χτυπήσει το Shopping Star που τη νέα σεζόν δεν θα έχει τη Βίκυ Καγιά.







Χωρίς τον Μουτσινά, χωρίς καθημερινό ριάλιτι και με ένα σίριαλ αξιώσεων που θα προβάλλεται στην prime time ζώνη, ο ΣΚΑΪ ανασυντάσσεται με στόχο να ανακατέψει την τράπουλα!







Γράφει ο Γιάννης Πουλόπουλος (znews)

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM