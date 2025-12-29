Με σαφές πλάνο και στοχευμένες παρεμβάσεις στο πρόγραμμά του, ο ΣΚΑΪ μπαίνει δυναμικά στο 2026, προχωρώντας σε ανασχηματισμό τόσο της prime time όσο και της απογευματινής ζώνης. Ο σταθμός επενδύει σε γνώριμα brands, αλλά και σε νέες αφίξεις, φιλοδοξώντας να ενισχύσει τη συνολική του τηλεοπτική εικόνα από τα μέσα της σεζόν.Στην κορυφή των εξελίξεων βρίσκεται το Survivor, το οποίο επιστρέφει ανανεωμένο και με αλλαγές στο concept. Το ριάλιτι επιβίωσης κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, με τη φετινή εκδοχή να βασίζεται στη σύγκρουση Αθηναίων και επαρχιωτών. Η παραγωγή αναχωρεί για τον Άγιο Δομίνικο στις 4 Ιανουαρίου, ενώ το πρόγραμμα προβολής προβλέπει τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα, από Κυριακή έως και Τετάρτη. Το επεισόδιο της Τετάρτης έρχεται να καλύψει το slot που αφήνει το «Τότε και Τώρα».Αλλαγές, όμως, καταγράφονται και στο μέτωπο των τηλεπαιχνιδιών. Το The Wall με τον Χρήστο Φερεντίνο αλλάζει τηλεοπτική στέγη, αποχωρώντας από τη ζώνη της Δευτέρας και μετακομίζοντας στο prime time του Σαββάτου, στη θέση που μέχρι πρότινος κατείχε το The Voice. Στον αντίποδα, ο Γιώργος Λιανός συνεχίζει κανονικά με το The Floor, με τον δεύτερο κύκλο να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.Σημαντικές παρεμβάσεις γίνονται και στην απογευματινή ζώνη του σταθμού. Μετά την αιφνίδια ολοκλήρωση της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, ο ΣΚΑΪ ρίχνει στο πρόγραμμα το νέο μουσικό ριάλιτι «Beat My Guest», το οποίο κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 17:30, αμέσως μετά την εκπομπή του Κώστα Τσουρού.Οι υπόλοιπες απογευματινές παραγωγές παραμένουν σταθερές στις θέσεις τους, με το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και το «Το ’χουμε» να συνεχίζουν χωρίς αλλαγές στη ζώνη μετάδοσης.Ο Ιανουάριος του 2026 σηματοδοτεί, έτσι, μια ξεκάθαρη επανεκκίνηση για τον ΣΚΑΪ, με το κανάλι να ποντάρει σε δοκιμασμένες αξίες αλλά και σε νέα formats, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού.Πηγή: Real Life – RealNewsΠηγή: tvnea.com