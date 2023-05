ximeronews

Όπως ενημερωθήκαμε από ανάρτηση στο Facebook (κείμενο + φωτογραφία) του εκπαιδευτικού Βασίλη Ζαγκότα, ο Αμερικανός καθηγητής, ιστορικός και αρχαιολόγος William M. Murray,.... βρίσκεται μαζί με τη σύζυγο του στον Αστακό, στα πλαίσια της μετάφρασης στα ελληνικά από τον Βασίλη Ζαγκότα, της ιστορικής διατριβής του κυρίου Murray, που αφορά τον αρχαιολογικό πλούτο της Αιτ/νίας.Μία πάρα πολύ σημαντική δουλειά από τον συνάδελφο Βασίλη Ζαγκότα για την περιοχή μας, για την οποία του αξίζουν τα εύσημα.Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Αμερικάνος καθηγητής William M. Murray, είναι ο μελετητής του αρχαίου φράγματος του Βάρνακα, στη θέση «Γλώσσες», με την εργασία του "The ancient Dam of the Mytikas Valley", 1984 (δείτε εδώ).Δείτε το σχετικό post στο Facebook του Βασίλη Ζαγκότα:Με ιδιαίτερη τιμή (και ανυπομονησία!) υποδεχτήκαμε σήμερα στον Αστακό τον Αμερικανό καθηγητή William M. Murray με τη σύζυγό του, Suzanne.Ο κ. Murray επισκέφθηκε για πρώτη φορά ως αρχαιολόγος και ιστορικός την Ακαρνανία το 1979 και μελέτησε όλους τους παράκτιους αρχαίους τόπους από τις Οινιάδες έως και το Άκτιο, συγγράφοντας μια διδακτορική διατριβή, που αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ιστορική και αρχαιολογική βιβλιογραφία.Συζητάμε πλέον την έκδοσή της στην ελληνική γλώσσα, όπως τη μετέφρασα και την επιμελήθηκα.Από το έργο του έμαθα για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τον αρχαίο Αστακό, το κάστρο και τον Ναό του Διός Καραού, αλλά και για όλον τον αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής.Στο έργο αυτό θα προσθέσω κι εγώ μια πινελιά, μερικές προτάσεις διδασκαλίας, προκειμένου η γνώση αυτή να μετασχηματιστεί σε περιεχόμενο διδασκαλίας.Είδομεν, λοιπόν!