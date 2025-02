Καμπάνιες παραπληροφόρησης που βασίζονται στην ΑΙ για να σπείρουν τον πανικό στους καταναλωτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραπεζικές κρίσεις με μαζικές αναλήψεις καταθέσεων, εκτιμά νέα βρετανική μελέτη, η οποία έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες προειδοποιήσεις.

Η οργάνωση Say No to Disinfo και η εταιρεία επικοινωνίας Fenimore Harper έδειξαν δείγματα παραπλανητικών αναρτήσεων ΑΙ σε πελάτες βρετανικών τραπεζών και διαπίστωσαν ότι το ένα τρίτο ήταν «εξαιρετικά πιθανό» να μεταφέρει αλλού τα χρήματά του, ενώ το 27% ήταν «κάπως πιθανό» να προχωρήσει σε αναλήψεις.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν όλο και περισσότερο για τον κίνδυνο τραπεζικού πανικού που ξεσπά στα social media, μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank το 2023, όταν οι καταθέτες σήκωσαν 42 δισ. δολάρια σε 24 ώρες.

Η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο, καθώς «καθιστά τις εκστρατείες παραπληροφόρησης πιο εύκολες, πιο φθηνές, πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές» αναφέρει η έκθεση.

«Ο αναδυόμενος κίνδυνος για τον οικονομικό κλάδο αυξάνεται ραγδαία αλλά συχνά παραβλέπεται», συνεχίζει, και επισημαίνει ότι, χάρη στο οnline banking, ο κόσμος μπορεί να μεταφέρει τα χρήματά του σε δευτερόλεπτα.

Τον Νοέμβριο, το Συμβούλιο Οικονομικής Σταθερότητας της G20 προειδοποίησε ότι η παραγωγική ΑΙ «θα μπορούσε να επιτρέψει σε κακόβουλους παράγοντες να δημιουργούν και να διαδίδουν παραπληροφόρηση που προκαλεί οξείες κρίσεις» όπως μαζικές αναλήψεις.

Η έκθεση εκτιμά ότι μια δαπάνη δέκα λιρών για παραπλανητικές διαφημίσεις που αναρτώνται στα social media θα ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναλήψεις ενός εκατομμυρίου λιρών.

Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε στο μέσο ύψος των καταθέσεων στη Βρετανία, το κόστος των διαφημίσεων στα κοινωνικά δίκτυα και εκτιμήσεις για τον αριθμό των χρηστών που θα έβλεπαν τις παραπλανητικές αναρτήσεις.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι τράπεζες πρέπει να παρακολουθούν τις αναφορές στα social media παράλληλα με τις αναλήψεις προκειμένου να αναγνωρίζουν περιπτώσεις που η χειραγώγηση επηρεάζει την συμπεριφορά των καταναλωτών.

Απαντώντας σε ερώτηση του Reuters, ο επικεφαλής οικονομικού εγκλήματος της ψηφιακής τράπεζας Revolut, Γούντι Μάλουφ, δήλωσε πως η εταιρεία του επαγρυπνεί για αναδυόμενες απειλές.

«Αν και πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο συμβάν είναι απίθανο, το ενδεχόμενο παραμένει, οπότε έχει ζωτική σημασία να είναι προετοιμασμένα τα οικονομικά ιδρύματα» είπε.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.