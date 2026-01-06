2026-01-06 10:15:20
 Ξεκάθαρος νικητής της απογευματινής ζώνης αναδείχθηκε το «Live News» στο MEGA, το οποίο κατέγραψε 16,7% και βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «The Chase» (επανάληψη) με 14,7%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη ζώνη.

Την τρίτη θέση κατέλαβε «Ο Τροχός της Τύχης» στο Star με 12,7%, ενώ το «Deal» (επανάληψη) σημείωσε 11,1%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στον Alpha ακολούθησαν με 10,7%, διατηρώντας σταθερή παρουσία.

Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν η «Ζήλιαρα» στον ΣΚΑΪ με 7,8%, το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 με 7,7% και το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 με 7,4%. Λίγο χαμηλότερα βρέθηκε η εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 6,6%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open σημείωσαν 6,4%.

Στο υπόλοιπο της ζώνης, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (επανάληψη) κατέγραψε 5,4%, το «Cash or Trash» στο Star περιορίστηκε στο 5,3%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το «Το ’χουμε!» στον ΣΚΑΪ με 3,4%.

Η απογευματινή ζώνη ανέδειξε ξεκάθαρο προβάδισμα για την ενημέρωση του MEGA, με τα τηλεπαιχνίδια και τις ελληνικές σειρές να διατηρούν ισχυρό και σταθερό μερίδιο στο ενδιαφέρον του κοινού.



