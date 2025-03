2025-03-04 14:04:27

Εν αναμονή αποφάσεων για σημαντικά προγράμματα που θα βγουν στον αέρα την επόμενη σεζόν βρίσκονται στον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Σκρομπόλα zappit, αυτή την Πέμπτη πρόκειται να συναντηθούν οι άνθρωποι του σταθμού με την Acun Medya, έτσι ώστε να αρχίσουν να μπαίνουν σε μία σειρά οι παραγωγές.



Όπως μαθαίνουμε, το The Floor, το The Voice και το Survivor, εκτός απροόπτου, θα πάρουν το πράσινο φως για του χρόνου. Το The Floor ξεκινά γυρίσματα στις 5 Μαϊου για να προβληθεί κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο. Το The Voice θα επιστρέψει κανονικά στο πρώτο μισό της επόμενης σεζόν, ενώ το Survivor προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2026. Με ερωτηματικό βρίσκεται το Exathlon.



Το άνοιγμα του ΣΚΑΪ στο BBC και τον όμιλο Banijay που φέρνει πίσω στο Φάληρο το Big Brother, δείχνει να περιορίζει σε αριθμό τις παραγωγές της Acun και να δημιουργεί νέα δεδομένα.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, θα έχει και το ραντεβού που θα κάνει ο Γιώργος Λιανός με την Acun αυτή την εβδομάδα. Οι πληροφορίες μας λένε πως ο ΣΚΑΪ θέλει να είναι αυτός που θα παρουσιάσει το The Floor. Ο Γιώργος Λιανός, όμως, δεν έχει απαντήσει ακόμα, ενώ, μαθαίνουμε, πως ο ίδιος θα επιθυμούσε περισσότερο project όπως το Exathlon και βέβαια το Survivor.



Σε κάθε περίπτωση, οι συναντήσεις αυτής της εβδομάδας αναμένεται να ρίξουν κάποιο φως στις εκκρεμότητες του ΣΚΑΪ Πηγή: tvnea.com



