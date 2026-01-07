





Ο Γιώργος Λιάγκας δεν εμφανίστηκε σήμερα στην έναρξη της εκπομπής του, με την απουσία του να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους τηλεθεατές, καθώς η εκπομπή μόλις ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο παρουσιαστής αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας, όχι ιδιαίτερα σοβαρό, το οποίο όμως δεν του επέτρεψε να βρεθεί σήμερα στο πλατό.

Την έναρξη της εκπομπής έκανε ο Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό για την απουσία του Γιώργου Λιάγκα, διευκρινίζοντας πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ότι πρόκειται για κάτι παροδικό. Η εκπομπή συνεχίζεται κανονικά, με την υπόλοιπη ομάδα να αναλαμβάνει την παρουσίαση.

Πηγή: tvnea.com