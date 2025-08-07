2025-08-07 08:31:06
Το OPEN υποδέχεται με χαρά την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφο με πολυετή εμπειρία, ευθύβολο λόγο, μαχητικότητα και ήθος.

Επί 21 χρόνια εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, στο δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ τη σεζόν 2024-2025 συμμετείχε στην παρουσίαση της ίδιας εκπομπής, δίπλα στον Γιώργο Παπαδάκη.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), όπου έχει διατελέσει επικεφαλής της ιστοσελίδας www.amna/macedonia.gr και ραδιοφωνική παραγωγός στον σταθμό «Πρακτορείο FM 104,9» στη Θεσσαλονίκη.

Είναι πτυχιούχος Ανθρωπιστικών Επιστημών – Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Δημοσιογραφίας, ενώ κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους: στη Δημόσια και Γενική Διοίκηση και στη Σύγχρονη Δημοσιογραφία.

Το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο «Γιώργος Καραϊβάζ».





