2025-10-24 10:00:41
Φωτογραφία για Ο ηλικιακός ρατσισμός στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εκπομπή «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη



Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 23:00, στο ΕΡΤnews, η εκπομπή «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη ανοίγει τον φάκελο του ηλικιακού ρατσισμού.

Σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζουν οι κανόνες στην εργασία και στην κοινωνία. Κι έτσι, η εμπειρία και η ωριμότητα συχνά υποτιμούνται. Όπως χαρακτηριστικά λένε οι καλεσμένοι της εκπομπής: «Αν κάποτε είχαμε την ανάγκη άσπρων μαλλιών για να νιώθουμε ασφαλείς απευθυνόμενοι σε έμπειρους, στις μέρες μας ο ηλικιακός ρατσισμός αντιστράφηκε».

Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε ενεργά; Στην εκπομπή μιλούν άνθρωποι με σημαντική διαδρομή και προσωπικές εμπειρίες, που δίνουν φωνή και περιεχόμενο σ’ αυτό το ζήτημα:

Νίκη Ψαυράτη – Μπουτάρη – Εκδότρια, Ιδρύτρια του ψηφιακού περιοδικού «Just a Number»

Κατερίνα Τερζοπούλου – Fashion Editor και Μοντέλο

Μάρθα Μυλωνά – Cofounder του «Parette Way», Επίτιμος Πρόεδρος ΣΔΑΔΕ

Αλκιβιάδης Σιαράβας – Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG Ελλάδας

Γεώργιος Ψαχαρόπουλος – Οικονομολόγος στη World Bank (Washington), Καθηγητής στα LSE & Georgetown University

Ελένη Σαλεμή – Κοινωνιολόγος

Σοφία Σιαφάκα – Επιχειρηματίας



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«The Roadshow»: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Νομό Λακωνίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«The Roadshow»: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Νομό Λακωνίας
«The Floor»: 90 παίκτες παίρνουν θέση στο νέο επεισόδιο...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«The Floor»: 90 παίκτες παίρνουν θέση στο νέο επεισόδιο...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση: Στην κορυφή το Κοινωνία ώρα MEGA - Απίστευτο μονοψήφιο για το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση: Στην κορυφή το Κοινωνία ώρα MEGA - Απίστευτο μονοψήφιο για το Καλημέρα Ελλάδα
Δημήτρης Παπανώτας: Tι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή;
Δημήτρης Παπανώτας: Tι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή;
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Τηλεκριτική - «Ώρα για Ψυχαγωγία»: Μια ευχάριστη εκπομπή που όμως δεν φέρνει κάτι καινούργιο
Τηλεκριτική - «Ώρα για Ψυχαγωγία»: Μια ευχάριστη εκπομπή που όμως δεν φέρνει κάτι καινούργιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
Αναβαθμισμένη η τηλεοπτική κάλυψη της Δοξολογίας του Αγίου Δημητρίου και της στρατιωτικής παρέλασης από την ΕΡΤ3
Αναβαθμισμένη η τηλεοπτική κάλυψη της Δοξολογίας του Αγίου Δημητρίου και της στρατιωτικής παρέλασης από την ΕΡΤ3
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/10/2025)
Πρωινή ενημεωρική ζώνη: Το Happy Day στην κορυφή της τηλεθέασης- Χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ξανά για το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημεωρική ζώνη: Το Happy Day στην κορυφή της τηλεθέασης- Χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ξανά για το Καλημέρα Ελλάδα
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης