





Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 23:00, στο ΕΡΤnews, η εκπομπή «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη ανοίγει τον φάκελο του ηλικιακού ρατσισμού.

Σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζουν οι κανόνες στην εργασία και στην κοινωνία. Κι έτσι, η εμπειρία και η ωριμότητα συχνά υποτιμούνται. Όπως χαρακτηριστικά λένε οι καλεσμένοι της εκπομπής: «Αν κάποτε είχαμε την ανάγκη άσπρων μαλλιών για να νιώθουμε ασφαλείς απευθυνόμενοι σε έμπειρους, στις μέρες μας ο ηλικιακός ρατσισμός αντιστράφηκε».

Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε ενεργά; Στην εκπομπή μιλούν άνθρωποι με σημαντική διαδρομή και προσωπικές εμπειρίες, που δίνουν φωνή και περιεχόμενο σ’ αυτό το ζήτημα:

Νίκη Ψαυράτη – Μπουτάρη – Εκδότρια, Ιδρύτρια του ψηφιακού περιοδικού «Just a Number»

Κατερίνα Τερζοπούλου – Fashion Editor και Μοντέλο

Μάρθα Μυλωνά – Cofounder του «Parette Way», Επίτιμος Πρόεδρος ΣΔΑΔΕ

Αλκιβιάδης Σιαράβας – Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG Ελλάδας

Γεώργιος Ψαχαρόπουλος – Οικονομολόγος στη World Bank (Washington), Καθηγητής στα LSE & Georgetown University

Ελένη Σαλεμή – Κοινωνιολόγος

Σοφία Σιαφάκα – Επιχειρηματίας

