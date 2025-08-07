2025-08-07 09:46:35
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time. Ζώνη υψηλής τηλεθέασηςΖώνη υψηλής τηλεθέασης.
Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΝέα μεταγραφή από τον ΑΝΤ1 στο OPEN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ