2025-08-07 11:21:20
Φωτογραφία για ΕΡΤ: Διεθνής διάκριση για τη σειρά «Η παραλία» με δύο υποψηφιότητες
Μια σπουδαία διεθνή αναγνώριση για την ΕΡΤ αποτελούν οι δύο υποψηφιότητες για βραβεία που απέσπασε η σειρά «Η παραλία», στην τελική φάση του Διεθνούς Διαγωνισμού Seoul International Drama Awards 2025, ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Ο δεύτερος κύκλος της δραματικής σειράς που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1 την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, είναι υποψήφιος για το Βραβείο Καλύτερης Σειράς, ενώ ο Γιώργος Νινιός διεκδικεί το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για την καθηλωτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού, που συγκίνησε το κοινό. Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητά του βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές διεθνών πρωταγωνιστών, όπως του Adam Scott («Severance», season 2) και Owen Cooper («Adolescence»).

Τα Seoul International Drama Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας. Η σειρά «Η παραλία» επιλέχθηκε ανάμεσα σε 276 συμμετοχές από 50 χώρες και προκρίθηκε στην τελική φάση, όπου συνολικά διαγωνίζονται 24 παραγωγές και 32 συντελεστές.


Ο δεύτερος κύκλος της σειράς, σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου, μάς μεταφέρει στην Κρήτη του 1975. Στους λαξευμένους βράχους των Ματάλων, γνώριμοι χαρακτήρες από τον πρώτο κύκλο έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, ενώ καινούριοι ήρωες φέρνουν φρέσκια πνοή σε μια σεζόν γεμάτη ένταση, συγκίνηση και ανατροπές.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Η παραλία» αποτελεί μια παραγωγή της ΕΡΤ, σε εκτέλεση παραγωγής από τη Foss Productions. Η σειρά αντλεί την έμπνευσή της από την πρωτότυπη ιδέα των Πηνελόπης Κουρτζή και Αυγής Βάγια, και από το μυθιστόρημα «Το κορίτσι με το σαλιγκάρι» της Πηνελόπης Κουρτζή, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Οι δύο κύκλοι της σειράς «Η παραλία» είναι διαθέσιμοι για παρακολούθηση στο ERTFLIX, έχοντας σημειώσει μέχρι σήμερα πάνω από 46 εκατομμύρια θεάσεις.

Οι νικητές του Seoul International Drama Awards 2025 θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο, ενώ η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: tvnea.com
