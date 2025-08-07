Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες για το νέο αγωνιστικό ριάλιτι επιβίωσης Exathlon, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Το concept παραπέμπει σε μια All-Star εκδοχή του Survivor, αφού στο ριγκ των αγωνισμάτων θα δούμε γνώριμα και δυνατά ονόματα, που έχουν ήδη δοκιμαστεί στο παρελθόν στις σκληρές συνθήκες του Αγίου Δομίνικου, στο ριάλιτι της Acun Medya.Το πρωί της Πέμπτης (7/8), ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας, μέσα από την εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» του ΟΡΕΝ, αποκάλυψε τα πρώτα επιβεβαιωμένα ονόματα των παικτών –ανδρών και γυναικών– που έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους και ετοιμάζονται να ταξιδέψουν σύντομα για την Καραϊβική.Οι άνδρες που συμμετέχουν στο Exathlon:Γιώργος ΚόρομιΜάριος-Πρίαμος ΙωαννίδηςΓιώργος ΓκιουλέκαςΝίνο (τελευταίος νικητής του Survivor)Ντάνιελ ΝούρκαΦάνης ΜπολέτσηςΓιωρίκας ΠιλίδηςΆρης ΣοϊλέδηςΣτάθης ΣχίζαςΟι γυναίκες που θα πάρουν μέρος:Εύη ΣαλταφερίδουΣτέλλα ΑνδρεάδουΚαρολίνα-Ζακλίν ΚαλύβαΔώρα ΝικολήΒίκυ ΠετεινάρηΜαίρη ΠετεινάρηΜαίη ΕμμανουηλίδουΣταυρούλα ΧρυσαειδήΣτεφανία ΓκλάραΌπως φαίνεται, η παραγωγή επενδύει σε παίκτες με δυναμική παρουσία και εμπειρία στον στίβο των ριάλιτι, γεγονός που προμηνύει ένα άκρως ανταγωνιστικό και συναρπαστικό παιχνίδι.Πηγή: tvnea.com