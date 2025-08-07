2025-08-07 14:48:03

EMRΟ Σιδηρόδρομος East Midlands (EMR) γιόρτασε την αποφοίτηση 12 νέων εκπαιδευόμενων οδηγών σε τελετή στο Ντέρμπι.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ένας πατέρας με μακρά θητεία παρέδωσε με υπερηφάνεια ένα σετ συμβολικών κλειδιών τρένου στην νεοαποκτηθείσα κόρη του.news.railbusinessdaily.comΗ Αλίσια Όλνταμ, 32 ετών, χάρηκε πολύ που παρέλαβε τα κλειδιά από τον πατέρα της, Στιούαρτ Όλνταμ, ο οποίος sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ