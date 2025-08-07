2025-08-07 17:56:41
Φωτογραφία για Σε νέες ράγες το μετρό Αθηνών μετά από ένα τέταρτο του αιώνα - Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα
Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια - Ο ανάδοχος αναλαμβάνει εργασίες επιδομής με την αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιώνΠηγή: skai.grΣε νέες ράγες, στην κυριολεξία, μπαίνει το μετρό της Αθήνας με την υπογραφή συμβάσεων για το πρώτο μεγάλο έργο αναβάθμισης από την έναρξη λειτουργίας του, συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατ. €. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει εργασίες επιδομής με την sidirodromikanea
