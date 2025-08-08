2025-08-08 13:39:51

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε στην επαρχία Κερμάν του νότιου Ιράν την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από δύο δωδεκάδες άνθρωποι, αν και δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.punchng.com«Τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή Κερμάν-Ζαράντ», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Mehr ο Μπαμπάκ Μαχμούντι, επικεφαλής sidirodromikanea

