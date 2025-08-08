2025-08-08 11:50:35
Φωτογραφία για Από τη σήραγγα Gotthard μέχρι τον Βόσπορο, 4 Υποδομές σε αρμονία με τη φύση
Η μηχανική και η φύση ενώνονται για να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να κάνουν τις απαιτητικές διαδρομές προσβάσιμες. Ανακαλύψτε τέσσερα παραδείγματα έργων (συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας Gotthard και της πρώτης γέφυρας του Βοσπόρου) που έχουν βελτιώσει την αστική κινητικότητα και έχουν μετατρέψει το αδύνατο σε πραγματικότητα.webuildvalue.comΤούνελ, γέφυρες και δρόμοι που έπρεπε να αντιμετωπίσουν sidirodromikanea
