Φωτογραφία για Ότι αξίζει: Στο Δασικό χωριό Ερυμάνθου στη Ροδόπη



Η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου συνεχίζει τα ταξίδια της στην ελληνική ύπαιθρο. Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, στις 14:45 η ομάδα επισκέπτεται το Δασικό χωριό Ερυμάνθου στη Ροδόπη, όπου άνθρωποι και φύση συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό.

Ο Ιορδάνης Καπάσογλου, έμπειρος οδηγός βουνού, μας οδήγησε στον εντυπωσιακό καταρράκτη Λειβαδίτη, με τα νερά του να πέφτουν από ύψος άνω των 50 μέτρων μέσα στο πορτοκαλί φθινοπωρινό δάσος της Χαϊντούς.

Ο Γιώργος Στεφανίδης, ανέλαβε να μας ταξιδέψει με πιρόγα στα στενά του Νέστου, ανάμεσα σε επιβλητικά βράχια και καταπράσινες όχθες, αναδεικνύοντας τη μαγεία του ποταμού.

Ο Θανάσης Καραγιάννης, για 15 χρόνια είναι ο άνθρωπος πίσω από το Δασικό χωριό Ερυμάνθου και μας μιλά για τη γαλήνη που προσφέρει η Ροδόπη. Η Αθανασία Παναγιωτάκη σύζυγος του Ιορδάνη, με δύναμη και αξιοπρέπεια, μεγαλώνει την ανάπηρη κόρη τους, μετατρέποντας τις δυσκολίες σε ελπίδα. Ο Γιάννης Αηδονόπουλος, πρώην άνθρωπος της πόλης, βρίσκει νόημα στη μαγειρική και στην απλότητα της φύσης. Ο Αντώνης Μουσαδές, μουσικός από την Ξάνθη, επιστρέφει στο βουνό για έμπνευση και ελευθερία.

Μέσα από τοπία ασύγκριτης ομορφιάς και ανθρώπινες ιστορίες αφοσίωσης, η εκπομπή αναδεικνύει την αξία της ζωής κοντά στη φύση και την απλότητα της ελληνικής υπαίθρου.



Σε λίγους μήνες η μεταλλική γέφυρα Επταλόφου θα είναι παρελθόν
Το κινέζικο τρένο maglev φτάνει τα 800 χλμ./ώρα σε δευτερόλεπτα
