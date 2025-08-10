2025-08-10 14:20:53
Φωτογραφία για Η Ισπανία απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγοράσει F-35, θα επιλέξει ανάμεσα σε Eurofighter ή FCAS
Η Ισπανία δεν εξετάζει πλέον την επιλογή να αγοράσει αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-35 και θα επιλέξει ανάμεσα στο ευρωπαϊκής κατασκευής Eurofighter και το αποκαλούμενο Future Combat Air System (FCAS), δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Η εφημερίδα El Pais είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι η κυβέρνηση έβαλε στο συρτάρι τα σχέδιά της να αγοράσει το F-35, το οποίο κατασκευάζεται από τη γιγάντια αμερικανική εταιρεία του αεροδιαστημικού τομέα Lockheed Martin.

Η κυβέρνηση είχε δεσμεύσει 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της για το 2023 για την αγορά νέων μαχητικών αεριωθουμένων, αναφέρει η El Pais.

Αδύνατη η απόκτηση των F-35

Όμως το σχέδιο της ισπανικής κυβέρνησης να δαπανήσει στην Ευρώπη το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα αφιερώσει φέτος στην άμυνα της χώρας, καθιστά αδύνατη την απόκτηση των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεριωθουμένων, σύμφωνα με την εφημερίδα.


Η σφοδρή κριτική Τραμπ προς τον Σάντσεθ

Ο ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος σχέδια να αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα ώστε να ανταποκριθεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, ενώ αργότερα, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της συμμαχίας τον Ιούνιο, αρνήθηκε να αυξήσει τις δαπάνες αυτές στο 5%.

Η θέση του Σάντσεθ επικρίθηκε έντονα από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα προϊόντα της χώρας.

Εκπρόσωποι της Lockheed Martin και της αμερικανικής πρεσβείας στη Μαδρίτη δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα να σχολιάσουν.

Το Eurofighter κατασκευάζεται από τις εταιρείες Airbus, BAE Systems και Leonardo, ενώ το FCAS αναπτύσσεται από τις Dassault Aviation, Airbus και Indra Sistemas.
greece-salonikia
Κόλαφος Politico για K.Μητσοτάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός «μπλοκάρει» την έρευνα για τους υπουργούς του..
Κόλαφος Politico για K.Μητσοτάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός «μπλοκάρει» την έρευνα για τους υπουργούς του..
Γιατί οι Κινέζοι δεν θέλουν πια να κάνουν παιδιά – ενώ το κράτος τους πληρώνει
Γιατί οι Κινέζοι δεν θέλουν πια να κάνουν παιδιά – ενώ το κράτος τους πληρώνει
