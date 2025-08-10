greece-salonikia

Η Ισπανία δεν εξετάζει πλέον την επιλογή να αγοράσει αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-35 και θα επιλέξει ανάμεσα στο ευρωπαϊκής κατασκευής Eurofighter και το αποκαλούμενο Future Combat Air System (FCAS), δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.Η εφημερίδα El Pais είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι η κυβέρνηση έβαλε στο συρτάρι τα σχέδιά της να αγοράσει το F-35, το οποίο κατασκευάζεται από τη γιγάντια αμερικανική εταιρεία του αεροδιαστημικού τομέα Lockheed Martin.Η κυβέρνηση είχε δεσμεύσει 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της για το 2023 για την αγορά νέων μαχητικών αεριωθουμένων, αναφέρει η El Pais.Αδύνατη η απόκτηση των F-35Όμως το σχέδιο της ισπανικής κυβέρνησης να δαπανήσει στην Ευρώπη το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα αφιερώσει φέτος στην άμυνα της χώρας, καθιστά αδύνατη την απόκτηση των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεριωθουμένων, σύμφωνα με την εφημερίδα.Η σφοδρή κριτική Τραμπ προς τον ΣάντσεθΟ ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος σχέδια να αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα ώστε να ανταποκριθεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, ενώ αργότερα, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της συμμαχίας τον Ιούνιο, αρνήθηκε να αυξήσει τις δαπάνες αυτές στο 5%.Η θέση του Σάντσεθ επικρίθηκε έντονα από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα προϊόντα της χώρας.Εκπρόσωποι της Lockheed Martin και της αμερικανικής πρεσβείας στη Μαδρίτη δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα να σχολιάσουν.Το Eurofighter κατασκευάζεται από τις εταιρείες Airbus, BAE Systems και Leonardo, ενώ το FCAS αναπτύσσεται από τις Dassault Aviation, Airbus και Indra Sistemas.