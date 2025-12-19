2025-12-19 11:23:28

Στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», σημειώνοντας 13,8% και διατηρώντας οριακό προβάδισμα. Σε απόσταση αναπνοής, στη δεύτερη θέση, ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 13,5%, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό στην κορυφή.



Στην τρίτη θέση κατετάγη το «Live You» με 5,8%, ενώ τέταρτη βρέθηκε η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 3,9%. Πέμπτη θέση για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3,7%, κρατώντας παρουσία στη ζώνη.



Την κατάταξη της μεσημεριανής ζώνης ολοκλήρωσε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος», η οποία κατέγραψε 3,4%, συμπληρώνοντας την εικόνα της τηλεθέασης.



