Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγία: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Το Πρωινό» και «Super Κατερίνα»



Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε «Το Πρωινό» με 14,4%, κρατώντας οριακό προβάδισμα στον πίνακα τηλεθέασης. Σε απόσταση αναπνοής, στη δεύτερη θέση, ακολούθησε το «Super Κατερίνα» με 14,0%, διαμορφώνοντας ένα έντονο τηλεοπτικό ντέρμπι στην κορυφή.

Στην τρίτη θέση κατετάγη το «Buongiorno» με 9,9%, ενώ τέταρτοι βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 7,1%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη ζώνη. Πέμπτη θέση για το «Breakfast@Star» με 6,0%, συνεχίζοντας την πορεία του στο πρωινό πρόγραμμα.

Την κατάταξη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης ολοκλήρωσαν το «Πρωίαν σε είδον» με 4,7% στην έκτη θέση και το «10 Παντού» με 3,6%, καταγράφοντας τα χαμηλότερα ποσοστά της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
