Η πλειονότητα των Ουκρανών πλέον τάσσεται υπέρ της λήξης του πολέμου με τη Ρωσία μέσω διαπραγματεύσεων, καθώς η υποστήριξη στη συνέχιση της μάχης έως τη νίκη έχει μειωθεί απότομα σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.Παρότι οι ελπίδες τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εξασθενήσει και η αποδοχή της ηγεσίας των ΗΠΑ έχει κατακρημνιστεί, οι Ουκρανοί εξακολουθούν να θεωρούν την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ ως κλειδιά για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, οι περισσότεροι αμφιβάλλουν ότι αυτό θα συμβεί σύντομα.Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η υποστήριξη των Ουκρανών για συνέχιση της μάχης μέχρι τη νίκη έχει υποχωρήσει σε νέο χαμηλό. Στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Gallup για την Ουκρανία — που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου — το 69% δηλώνει ότι προτιμά έναν τερματισμό του πολέμου με διαπραγμάτευση το συντομότερο δυνατό, έναντι 24% που υποστηρίζει τη συνέχιση της μάχης μέχρι τη νίκη.Αυτό σηματοδοτεί σχεδόν πλήρη αντιστροφή της κοινής γνώμης σε σχέση με το 2022, όταν το 73% υποστήριζε τη συνέχιση της μάχης μέχρι τη νίκη και το 22% προτιμούσε η Ουκρανία να επιδιώξει διαπραγμάτευση για τερματισμό το συντομότερο δυνατό.Η υποστήριξη για την πολεμική προσπάθεια έχει μειωθεί σταθερά σε όλα τα τμήματα του ουκρανικού πληθυσμού, ανεξαρτήτως περιοχής ή δημογραφικής ομάδας. Αυτή η στροφή έρχεται καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες αποκτούν νέα δυναμική. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει εκφράσει ετοιμότητα για απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προτείνοντας την ανανέωση των διαπραγματεύσεων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πιέσει το Κρεμλίνο με την απειλή κυρώσεων.Παρόλο που μια σαφής πλειοψηφία των Ουκρανών πλέον προτιμά τη διαπραγμάτευση το συντομότερο δυνατό, οι περισσότεροι παραμένουν δύσπιστοι ως προς το ότι μπορεί οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν σύντομα. Ένας στους τέσσερις (25%) θεωρεί πιθανό να σταματήσουν οι ενεργές μάχες μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αν και μόλις το 5% το βλέπει ως «πολύ πιθανό». Πάνω από τα δύο τρίτα (68%) πιστεύουν ότι είναι απίθανο να τερματιστούν οι μάχες τον επόμενο χρόνο.Απογοήτευση απέναντι στην ΟυάσιγκτονΗ εικόνα των Ουκρανών για τον πιο εξέχοντα σύμμαχό τους έχει αλλάξει δραστικά από τους πρώτους μήνες του πολέμου. Το 2025, μόλις το 16% των Ουκρανών εγκρίνει την ηγεσία των ΗΠΑ, ενώ το 73% εκφράζει δυσαρέσκεια — ποσοστό ρεκόρ. Όλη η θετική εικόνα που είχε κερδίσει η Ουάσιγκτον το 2022, όταν το 66% ενέκρινε την ηγεσία της, έχει εξαφανιστεί.Αντίθετα, η εικόνα για τη Γερμανία έχει βελτιωθεί σημαντικά φέτος. Η αποδοχή της ηγεσίας του Βερολίνου έφτασε σε ιστορικό υψηλό 63%, παρά τη διστακτική στάση της Γερμανίας στους πρώτους μήνες του πολέμου.Η Ουκρανία εδώ και καιρό εκφράζει την επιθυμία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι που θεωρείται από πολλούς κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της χώρας. Τα πρώτα δύο χρόνια του πολέμου, οι ελπίδες για γρήγορη ένταξη ήταν υψηλές, με σαφείς πλειοψηφίες (64% το 2022 και 69% το 2023) να αναμένουν αποδοχή εντός της επόμενης δεκαετίας.Οι ελπίδες για ταχεία ένταξη στο ΝΑΤΟ μειώθηκαν στο 51% πέρυσι και συνέχισαν πτωτική πορεία, φτάνοντας στο 32% το 2025 — στο μισό σε σχέση με το 2022. Παράλληλα, το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ δεκτή στο ΝΑΤΟ έχει αυξηθεί στο 33%, όσο και το ποσοστό που προσδοκά ένταξη μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.Οι ελπίδες για μελλοντική ένταξη στην ΕΕ δεν έχουν μειωθεί τόσο όσο για το ΝΑΤΟ, αλλά παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τα πρώτα χρόνια του πολέμου. Μια οριακή πλειοψηφία των Ουκρανών ενηλίκων (52%) αναμένει αποδοχή στην ΕΕ εντός της επόμενης δεκαετίας, έναντι 61% πέρυσι και 73% το 2022 και το 2023.ΣυμπέρασμαΑν και οι περισσότεροι Ουκρανοί θέλουν να δουν τον πόλεμο να τελειώνει, λίγοι πιστεύουν ότι αυτό θα συμβεί σύντομα. Οι Ουκρανοί αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να παίξουν η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ στον τερματισμό της σύγκρουσης, παρότι η δημόσια έγκριση της Ουάσιγκτον έχει καταρρεύσει.Το 2025 καταγράφεται επίσης μια ακόμη καθοριστική αλλαγή στις ελπίδες για ταχεία ένταξη στο ΝΑΤΟ, με μόλις το 32% να αναμένει αποδοχή την επόμενη δεκαετία. Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες παρατείνονται, το μέλλον της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας και των σχέσεών της με τη διεθνή κοινότητα παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.