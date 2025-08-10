greece-salonikia

Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν μειωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, γεγονός που θα μπορούσε να λειτουργήσει πιεστικά προς τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.Ειδικά αν λάβουμε υπόψη το ιδιαίτερο timing που συνοδεύει αυτή την πτώση των ρωσικών εσόδων από την ενέργεια, δεδομένου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στις χώρες που προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο.Τα έσοδαΕιδικότερα, τον Ιούλιο, η κυβέρνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε έσοδα 787,3 δισ. ρούβλια (9,8 δισ. δολάρια) από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Πρόκειται για ενεργειακά έσοδα που είναι κατά 27% χαμηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας.Η μείωση των εσόδων από τον ενεργειακό κλάδο επιβαρύνει περαιτέρω τον προϋπολογισμό της Ρωσίας, ο οποίος κατέγραψε έλλειμμα 3,7 τρισ. ρούβλι (1,7% του ΑΕΠ), κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.Το πλαφόν της ΕΕ και η απειλή ΤραμπΤο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραμένουν ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ρωσίας και για τη χρηματοδότηση της πολεμικής της μηχανής που πλέον βάλλεται από πολλές πλευρές.Τον περασμένο μήνα, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την επιβολή κυμαινόμενου πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο θα διαμορφώνεται στο 15% κάτω από τον μέσο όρο της τιμής του αργού πετρελαίου της παγκόσμιας αγοράς, μειώνοντας ουσιαστικά τα έσοδα της Μόσχας από κάθε εξαγόμενο βαρέλι.Βέβαια, όπως τονίζουν πολλοί αναλυτές, αυτό το μέτρο δεν μπορεί να «πονέσει» αρκετά εάν δεν υιοθετηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν εξετάζουν την επιβολή μηχανισμού πλαφόν αλλά την ενεργοποίηση δευτερογενών κυρώσεων.Το τελεσίγραφοΤις τελευταίες εβδομάδες ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τη στάση του Ρώσου ομολόγου του, στον οποίο έχει δώσει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή προκειμένου να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης στην Ουκρανία, απειλώντας με επιβολή ακόμη πιο σκληρών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, που επίδης δεν αναμένεται να «τσούξουν» καθώς, όπως έχει τονίσει και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επί του παρόντος «ανύπαρκτες».Οι δευτερογενείς κυρώσειςΠιο αποδοτική θα μπορούσε να αποδειχθεί η δεύτερη απειλή του Τραμπ να επιβάλει από την Παρασκευή βαριά δασμολογικά μέτρα σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία που «καταπίνουν» το ρωσικό πετρέλαιο και άλλα προϊόντα. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα βλέπουμε να εντείνει τις εμπορικές απειλές του, βάζοντας στο μάτι την Ινδία, που είναι ο κορυφαίος, σε όγκο, αγοραστής αργού πετρελαίου της Ρωσίας.Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε πως θα επιβάλει 25% δασμούς στις ινδικές εισαγωγές, με πρόσθετες «ποινές» για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Την Τρίτη δε δήλωσε ότι θα μπορούσε να αυξήσει τον δασμολογικό συντελεστή.«Νομίζω ότι θα τον αυξήσω σημαντικά τις επόμενες 24 ώρες, επειδή αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC. «Ο Πούτιν θα σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους αν μειωθεί η τιμή της ενέργειας κατά 10 δολάρια το βαρέλι. Δεν θα έχει άλλη επιλογή επειδή η οικονομία του βρωμάει», πρόσθεσε.Στη Μόσχα ο ΓουίτκοφΣε νεότερες δηλώσεις του πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως σκοπεύει να λάβει αποφάσεις για το εάν και κατά πόσον θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και άλλα προϊόντα από τη Ρωσία μετά τις συναντήσεις που θα έχει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα.Επομένως, και εφόσον ο Τραμπ δεν εκτοξεύει «κούφιες» απειλές αποσκοπώντας στο κλείσιμο εμπορικής συμφωνίας με την Ινδία, όπως πιστεύουν πολλοί αναλυτές, ή δεν διστάσει καθώς φαίνεται να χάνει και ο ίδιος πολλά από την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων– δεδομένου ότι εάν αποσυρθούν από την ρωσική αγορά ενέργειας οι μεγάλοι πελάτες, αναπόφευκτα θα αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου, κάτι που δεν θέλει να δει ο Αμερικανός πρόεδρος-, πολλά θα εξαρτηθούν από τις συναντήσεις του Γουίτκοφ, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, είναι πιθανό να δεχθεί ένα «δώρο» από τον Πούτιν.Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Πούτιν φαίνεται έτοιμος να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του προχωρώντας σε μία παραχώρηση, την εκεχειρία από αέρος που μάλλον βλέπει ως ένα μικρό κακό.Πηγή Ναυτεμπορική