Τη νέα έκδοση του chatbot έφερε επανάσταση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και έφερε τεκτονικές αλλαγές στη βιομηχανία της τεχνολογίας και όχι μόνο έδωσε στη κυκλοφορία η OpenAI.Ας ρίξουμε μια ματιά σε όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής για το ChatGPT-5.Πιο εύκολο στη χρήσηΟι πρόσφατες εκδόσεις των προϊόντων της OpenAI απαιτούσαν από τους χρήστες να διαλέγουν ποιο μοντέλο να χρησιμοποιήσουν για κάθε εργασία: είτε τη σειρά «o» για σύνθετες εργασίες που απαιτούν λογική, είτε το κανονικό GPT για πιο γρήγορα αποτελέσματα. Το GPT-5 χρησιμοποιεί ένα «σύστημα δρομολόγησης σε πραγματικό χρόνο» που διαλέγει αυτόματα το κατάλληλο εργαλείο για την εργασία ώστε να μη χρειάζεται να το κάνεις εσύ.ΠροσωπικότητεςΤο ChatGPT πλέον επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν ανάμεσα σε τέσσερις προκαθορισμένες «προσωπικότητες»:Cynic (κυνικός)Robot (ρομπότ)Listener (ακροατής)Nerd (σπασίκλας)Αυτές οι προσωπικότητες έχουν στόχο να κάνουν τη συνομιλία πιο φυσική και προσαρμοσμένη στο πλαίσιο. Αν θέλεις λίγο περισσότερη ειρωνεία, επίλεξε τον κυνικό. Αν το χρησιμοποιείς για δουλειά, ίσως ταιριάζει καλύτερα το πιο αποτελεσματικό και «ψυχρό» στην επικοινωνία ρομπότ.Λιγότερες «ψευδαισθήσεις» (λάθη)Η OpenAI αναφέρει ότι το GPT-5 κάνει πολύ λιγότερα λάθη (γνωστά ως “hallucinations” δηλαδή επινοημένες πληροφορίες).Συγκεκριμένα:Είναι 45% λιγότερο πιθανό να περιέχει λάθος σε σχέση με το GPT-4o, όταν χρησιμοποιείται με αναζητήσεις στο Διαδίκτυο.Όταν «σκέφτεται» χωρίς βοήθεια από το Διαδίκτυο, είναι 80% λιγότερο πιθανό να περιέχει λάθη σε σχέση με το μοντέλο o3.Ωστόσο, τα λάθη δεν εξαφανίζονται πλήρως μπορεί ακόμα να κάνει λάθος 1 στις 10 φορές σε συνηθισμένες εργασίες.Καλύτερη γραφήΗ OpenAI υποστηρίζει ότι το GPT-5 γράφει πολύ πιο καλά από τα προηγούμενα μοντέλα, με πιο συγκινητικό, λογοτεχνικό ύφος καλύτερο ρυθμό. Έδωσε μάλιστα συγκρίσεις μεταξύ κειμένων του GPT-5 και του GPT-4o, όπως λόγους γάμου και ποιήματα.Καλύτερος προγραμματισμόςΑν και τα προηγούμενα GPT μπορούσαν να γράψουν κώδικα, το GPT-5 προσφέρει ευκολότερη και πιο προηγμένη εμπειρία, ειδικά στην παραγωγή ιστοσελίδων, εφαρμογών και παιχνιδιών μέσα από μία μόνο εντολή.Γραμματειακή υποστήριξηΤο GPT-5 μπορεί να συνδεθεί με Gmail και Google Calendar για να βοηθά με προγραμματισμό, υπενθυμίσεις, απαντήσεις σε email κ.ά. Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του επί πληρωμή προγράμματος.ΥγείαΤα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για ιατρικές πληροφορίες και συμβουλές. Η OpenAI λέει ότι το GPT-5 πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με όλα τα προηγούμενα μοντέλα της στο τεστ HealthBench. Το μοντέλο λειτουργεί σαν ενεργός συνεργάτης σκέψης, επισημαίνοντας πιθανούς κινδύνους και κάνοντας ερωτήσεις για να δώσει πιο χρήσιμες απαντήσεις.Φυσικά, η OpenAI τονίζει ότι δεν υποκαθιστά έναν επαγγελματία υγείας.