Σχέδια για πιο δυναμική απάντηση στις «ολοένα και πιο προκλητικές ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν» επεξεργάζεται το ΝΑΤΟ.Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στα νατοϊκά σχέδια συμπεριλαμβάνεται:η ανάπτυξη οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία καθώς και ηχαλάρωση των περιορισμών στους πιλότους ώστε να τους επιτρέπεται να ανοίξουν πυρ εναντίον ρωσικών αεροσκαφών.Τα σχέδια αποσκοπούν να αυξήσουν το κόστος για τη Μόσχα του «υβριδικού πολέμου» της και θα καθορίζουν σαφή αντίμετρα, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους του ΝΑΤΟ που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.Οι συζητήσεις ξεκίνησαν από τα κράτη της πρώτης γραμμής που συνορεύουν με τη Ρωσία, με την υποστήριξη της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έκτοτε δε έχουν επεκταθεί σε μια μεγαλύτερη ομάδα μεταξύ της συμμαχίας των 32 μελών.Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό των drones επιτήρησης που θα χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ρωσικές στρατιωτικές δραστηριότητες και την αύξηση των επιπέδων δικαιοδοσίας των πιλότων που περιπολούν τα ανατολικά σύνορα για την αντιμετώπιση των ρωσικών απειλών.Μια τρίτη επιλογή είναι η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία, ειδικά σε πιο απομακρυσμένα και αφύλακτα μέρη των συνόρων.Σημειωτεόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ανοίγει πυρ εναντίον ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν συμμαχικό έδαφος.Απλούστεροι κανόνες εμπλοκής για τους πιλότουςΔύο από τους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι μεταξύ των εξεταζόμενων, επειγόντων ζητημάτων είναι η απλοποίηση των κανόνων εμπλοκής κατά μήκος της ανατολικής πλευράς.Σημερα, ορισμένες χώρες απαιτούν από τους πιλότους μαχητικών να κάνουν οπτική επιβεβαίωση των απειλών πριν από την εμπλοκή, ενώ άλλες τους επιτρέπουν να ανοίγουν πυρ με βάση τα δεδομένα που τους δίνουν τα ραντάρ ή το πόσο αντιληπτός γίνεται ο κίνδυνος από την κατεύθυνση ή την ταχύτητα του εχθρικού αντικειμένου.Οι συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν σε μια μικρή ομάδα άμεσα επηρεαζόμενων κρατών, έχουν πλέον μετατραπεί σε μια ευρύτερη συζήτηση, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους, καθώς άλλες συμμαχικές πρωτεύουσες αναγνωρίζουν την ευρύτερη απειλή που θέτει η εκστρατεία αποσταθεροποίησης της Μόσχας, αναφέρουν οι FT.Πιέσεις για πιο επιθετική απάντησηΕυρωπαϊκές πρωτεύουσες πιέζουν επίσης για μια πιο επιθετική στάση του ΝΑΤΟ ως μέσο αποτροπής, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Άλλοι σύμμαχοι συμβουλεύουν μια πιο συντηρητική αντίδραση, δεδομένων των κινδύνων άμεσης αντιπαράθεσης με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.«Υπάρχουν ενεργές συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα, για το πώς να ανταποκριθούμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά έναντι της Ρωσίας», δήλωσε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ στους Financial Times, σημειώνoντας παντως ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.