Η συμφωνία έχει «κλείσει» και αναμένεται η υπογραφή του γαλλικού υπουργείου Αμυνας, προκειμένου περί τα τέλη του 2026 να ξεκινήσουν οι δοκιμές του νέου οπλισμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Γαλλίας με συμμετοχή της ΕΑΒ.Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία θα συμμετάσχει σε πρώτη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες, στις δοκιμές διαφόρων εξαρτημάτων και σε δεύτερη φάση και στην παραγωγή του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για πιθανή απόκτησή του από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία καθώς στη γαλλική θα πετάει μαζί με τα Rafale. Πρόκειται για μια μεγεθυμένη εκδοχή του nEUROn, στην πειραματική ανάπτυξη του οποίου είχε συμμετάσχει την περασμένη δεκαετία η ΕΑΒ. Να θυμίσουμε πως το 10% περίπου του πρωτότυπου πειραματικού nEUROn σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Μελετών, Ερευνας, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Αεροδιαστημικών Συστημάτων, και από τις Διευθύνσεις Αεροκατασκευών και Ηλεκτρονικών της ΕΑΒ. Η παρθενική πτήση του nEUROn πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2012 στην τεχνική αεροπορική βάση της Dassault Aviation στο Istres της Γαλλίας.Στο πλαίσιο της ισότιμης συμμετοχής της ΕΑΒ στο πρόγραμμα, η ελληνική εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή σημαντικού μέρους του αεροσκάφους με τεχνολογίες αιχμής. Συγκεκριμένα: του Συστήματος Εξαγωγής Καυσαερίων (Exhaust Assembly) που αποτελεί κρίσιμο σημείο εντοπισμού του ίχνους του αεροσκάφους (stealth), του οπισθίου μέρους της ατράκτου που περιβάλλει το Σύστημα Εξαγωγής Καυσαερίων (Aft Fuselage) καθώς και του πίνακα λειτουργικού ελέγχου των ηλεκτρονικών συστημάτων του αεροσκάφους για έλεγχο τόσο πριν από την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων στο αεροσκάφος, όσο και για έλεγχο πριν από την πτήση (VMS Avionics Test Rig). Με μήκος 10 μέτρων, εκπέτασμα 12,5 μέτρα, καθαρό βάρος 5 τόνων και χρησιμοποιώντας έναν αεροκινητήρα Rolls-Royce Turbomeca Adour, το UCAV-nEUROn πέρασε από μία σειρά πτητικών δοκιμών στο Istres της Γαλλίας, μετά το πέρας των οποίων μεταφέρθηκε στο Vidsel της Σουηδίας για μία νέα σειρά λειτουργικών και πτητικών δοκιμών. Ακολούθησαν επιπλέον έλεγχοι και πτητικές δοκιμές στην περιοχή του Perdadesfogu (Ιταλία) όπου επιδείχθηκαν και οι ικανότητες του αεροσκάφους στην άφεση όπλων με βάση συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένης και της επίδειξης των χαρακτηριστικών Stealth.Μεγαλύτερος σε μέγεθοςΟ διάδοχος του nEUROn που προς το παρόν διάφορες πηγές το αποκαλούν είτε «nEUROn 2» είτε «NUCAV» θα είναι αισθητά μεγαλύτερος σε μέγεθος και θα πετάει με τον κινητήρα των Rafale ενώ θα ζυγίζει περί τους 17,5 τόνους, σχεδόν όσο ένα Mirage 2000. Στον εσωτερικό χώρο όπλων θα μπορεί να μεταφέρει και έξυπνες βόμβες αλλά και πυραύλους αέρος – αέρος. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει ο πιλότος ενός Rafale να μπορεί να κατευθύνει ένα από αυτά τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ σε δεύτερη φάση θα αναπτυχθεί η δυνατότητα ένας πιλότος Rafale να μπορεί να κατευθύνει δύο. Με την ολοκληρωτικά stealth σχεδίαση και κατασκευή του θα μπορεί να επιχειρεί πάνω από περιοχές με ιδιαίτερα ενισχυμένη αεράμυνα. Οι δοκιμές αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2030 και να μπει σε μαζική παραγωγή το 2033. Η συμμετοχή της ΕΑΒ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να κλειδώσει μαζί με την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας περί τα τέλη του 2026. Μια συμφωνία που σύμφωνα με πηγές και στις δύο πλευρές, είναι επιθυμητή η ανανέωσή της και διεύρυνσή της. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ανανέωσή της ενδέχεται να έρθει και με μια ακόμα πιο προωθημένη συμφωνία που θα έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανάπτυξη του μαχητικού που θα διαδεχθεί τα Rafale. Αυτό είναι κάτι που σε κάποιο βαθμό προβλέπεται και στη νυν συμφωνία που στο άρθρο 24 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα μέρη συνεργάζονται στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων για τις Ενοπλες Δυνάμεις τους, καθώς και στον τομέα των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας, κυρίως με σκοπό τη βελτίωση των αμυντικών τους ικανοτήτων, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών τους βιομηχανιών και την ενίσχυση της τυποποίησης και διαλειτουργικότητας του αμυντικού τους εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη εξετάζουν κατά προτεραιότητα κάθε ευρωπαϊκή συνεργατική προσέγγιση, που στοχεύει στην κάλυψη των ελλείψεων στις δυνατότητες που εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η παρούσα συμφωνία στηρίζεται στις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ των μερών σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών και δεν θίγει την ισχύ τους».Πρέπει να επισημανθεί πως στην παρούσα φάση η Γαλλία προσβλέπει στην ανάπτυξη του Future Combat Air System. Του ευρωπαϊκού μαχητικού που θα αναπτυχθεί από κοινού με τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν το Παρίσι προχωρήσει με αυτό θα προσπαθήσει να βάλει την ΕΑΒ ως υπεργολάβο στην ανάπτυξη και κατασκευή τμημάτων που θα αναλάβει η γαλλική Daussault. Αν όπως στην περίπτωση του Γιουροφάιτερ, η Γαλλία αποχωρήσει και προχωρήσει στην ανάπτυξη δικού της μαχητικού, διαδόχου του Rafale, στόχος είναι η ΕΑΒ να έχει μεγαλύτερο ρόλο, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές./πηγή Τα Νέα