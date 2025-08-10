greece-salonikia

Εξάμηνη αναστολή στον φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων «IRIS» επέβαλε το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ενώ έδωσε ραντεβού για ακρόαση αύριο στην Terra Cert.Χθες γνωστοποιήθηκε ότι το ΕΣΥΔ προχώρησε στην απόφαση για εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης της εταιρείας Α. Χατζηδάκη και ΣΙΑ Ε.Ε., με δ.τ. «IRIS», που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φορείς διαπίστευσης της χώρας. Η απόφαση ήρθε μετά τα ευρήματα ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 15 Ιουλίου, όπου διαπιστώθηκε μη τήρηση των κανονισμών διαπίστευσης.Η εταιρεία κλήθηκε για ακρόαση στις 30 Ιουλίου και στην επόμενη συνεδρίαση του ΕΣΥΔ στις 4/8 αποφασίστηκε η εξάμηνη αναστολή της διαπίστευσης και η διενέργεια νέας αξιολόγησης μετά την παρέλευση του εξαμήνου προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου εάν έχουν αρθεί οι μη συμμορφώσεις και οι λόγοι συνολικά της αναστολής της διαπίστευσης.Αξίζει να σημειωθεί ότι το «πάγωμα» του «IRIS» έχει σημαντικές επιπτώσεις καθώς πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης.Όσοι παραγωγοί συνεργάζονται με τον «IRIS» και βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε διαδικασία ελέγχων για να πιστοποιηθούν θα αναγκαστούν να αλλάξουν φορέα πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι ο «IRIS» αποτελεί έναν από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης, καθώς ξεκίνησε ως Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων το 2006.Το πρώτο πιστοποιητικό του «IRIS» εκδόθηκε στις 13/9/2006 και από τότε έχουν εκδοθεί χιλιάδες πιστοποιητικά, ενώ με το σήμα του «IRIS» έχουν κυκλοφορήσει βιολογικά προϊόντα στα ράφια όλου του κόσμου. Μάλιστα, η επικεφαλής της εταιρείας Μαρία Χατζηδάκη από το 2022 κατέχει τη θέση της προέδρου στην Πανελλήνια Ένωση Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων – ΒΙΟΕΝΩΣΗ. Το 2017 ο φορέας επέκτεινε τη δραστηριότητά του στον τομέα της Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών και ήδη διαθέτει ένα σημαντικό πελατολόγιο στον χώρο των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων δωματίων.Σε ακρόαση η Terra CertΣε ό,τι αφορά την εταιρεία Terra Cert, που με βάση τις διαρροές φέρεται ότι συμπεριλαμβάνεται στις ανώνυμες καταγγελίες που στάλθηκαν στο ΕΣΥΔ και προωθήθηκαν στη δικαιοσύνη, οι πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι η διοίκηση της εταιρείας ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για να παραστεί για ακρόαση την Πέμπτη το μεσημέρι. Η εταιρεία καλείται να επιχειρηματολογήσει πάνω στα ευρήματα που καταγράφηκαν στον πρόσφατο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 28-29 Ιουλίου.Οι ελεγκτές του ΕΣΥΔ εντόπισαν εννέα μη συμμορφώσεις, μεταξύ των οποίων σύγκρουση συμφερόντων: ο βασικός μέτοχος της εταιρείας πιστοποίησης φέρεται να είναι ταυτόχρονα μέτοχος εταιρείας συμβούλων που συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε έκδοση πιστοποιητικών μελισσοκομίας χωρίς επαρκή τεκμηρίωση των σχετικών επιθεωρήσεων. ΥΠΑΑΤ Παράλληλα με τους ελέγχους του ΕΣΥΔ και ο έτερος αρμόδιος οργανισμός πιστοποίησης ΕΛΓΟ Δήμητρα, που υπάγεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, βάζει στο μικροσκόπιο τόσο εταιρείες πιστοποίησης όσο και πιστοποιημένους παραγωγούς.«Περίπου το 50% των ελεγχόμενων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι ενταγμένοι στο βιολογικό πρόγραμμα» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στην ΕΡΑ1, επισημαίνοντας ότι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα προχωρήσουν σε όλο το φάσμα των ενταγμένων στα βιολογικά προγράμματα, αλλά και όσων λάμβαναν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα -όπως σημείωσε ο ίδιος- στο στόχαστρο τίθενται και οι φορείς πιστοποίησης.Καθολικός ο έλεγχοςΌπως τόνισε ο υπουργός, «θα εξετάσουμε αν οι πιστοποιητικοί φορείς, οι οποίοι στην πραγματικότητα πιστοποιούσαν μια βιολογική καλλιέργεια, τη βιολογική μελισσοκομία, τη βιολογική κτηνοτροφία, λειτούργησαν με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία. Έχει αποφασιστεί αυτός ο έλεγχος να είναι καθολικός και σε όλο το φάσμα». Ζεσταίνουν τα τρακτέρ Στο μεταξύ, όλοι αυτοί οι έλεγχοι τόσο στα βιολογικά όσο και στα «αμαρτωλά» βοσκοτόπια που περιλαμβάνονται στο υπό εισαγγελική διερεύνηση σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν οδηγήσει σε πάγωμα των πληρωμών στον αγροτικό κόσμο.Και στο βάθος κινητοποιήσειςΣε αυτό το πλαίσιο αγρότες της Θεσσαλονίκης εμφανίζουν διάθεση να προχωρήσουν σε πιο στοχευμένες κινητοποιήσεις από την επόμενη εβδομάδα. Στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Θέρμη, οι αγρότες αποφάσισαν για αρχή να συγκεντρωθούν το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας 11 Αυγούστου, στο δημοτικό θέατρο Επανομής, όπου αναμένεται να ληφθούν πιο συγκεκριμένες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Ήδη πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τον Δεκαπενταύγουστο υπάρχει ενδεχόμενο να στηθούν μπλόκα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης -Μουδανιών.Ωστόσο, μεγάλες κινητοποιήσεις με συγκεντρώσεις αγροτών της Μακεδονίας αναμένονται να γίνουν στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο.