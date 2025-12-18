2025-12-18 14:52:26

Σε ένα σημαντικό ορόσημο για την υποδομή μεταφορών της χώρας, οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι πέτυχαν ηλεκτροδότηση του 99,2% του δικτύου ευρέος εύρους, ξεπερνώντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (39%), τη Ρωσία (52%) και την Κίνα (82%), φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλήρως ηλεκτροκίνητο σιδηροδρομικό σύστημα, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου sidirodromikanea

