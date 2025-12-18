Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι πλησιάζουν στην πλήρη ηλεκτροκίνηση· φτάνουν το 99,2% του δικτύου ευρείας περιοχής, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και την Κίνα
Σε ένα σημαντικό ορόσημο για την υποδομή μεταφορών της χώρας, οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι πέτυχαν ηλεκτροδότηση του 99,2% του δικτύου ευρέος εύρους, ξεπερνώντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (39%), τη Ρωσία (52%) και την Κίνα (82%), φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλήρως ηλεκτροκίνητο σιδηροδρομικό σύστημα, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου sidirodromikanea
