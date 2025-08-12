2025-08-12 08:13:11

Με αλλαγή θα προχωρήσει η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, με την Περιβαλλοντική Μελέτη (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή» (μελετητής η OBERMEYER HELLAS) να οδεύει προς sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ