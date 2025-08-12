2025-08-12 12:10:47
Φωτογραφία για ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ για τον Πέτρο Κουσουλό - Η ανάρτηση του μετά την ανακοίνωση του AΝΤ1
Μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ένταξή του στο κανάλι, ο Πέτρος Κουσουλός έκανε σχετική ανάρτηση, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία του για τη νέα τηλεοπτική του πορεία.

Κάθε τέλος, είναι και μια νέα αρχή! 

Μετά από μια πορεία γεμάτη εμπειρίες, προκλήσεις και δυνατές στιγμές στο Open, ήρθε η ώρα να γυρίσω σελίδα.

Στο ταξίδι αυτό, γνώρισα ανθρώπους που έγιναν φίλοι, συνοδοιπόροι, οικογένεια. Μαζί γελάσαμε, κουραστήκαμε, συγκινηθήκαμε, αλλά κυρίως παλέψαμε για την ενημέρωση και την αλήθεια.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς:

 • Τους συναδέλφους μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που καθημερινά έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους.

 • Κυρίως ΟΜΩΣ τους τηλεθεατές, που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και μας έκαναν κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Από τη νέα σεζόν, θα βρεθούμε στη συχνότητα του ΑΝΤ1, με την ίδια αγάπη για τη δουλειά μας και την ίδια αποφασιστικότητα για ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ που ορισμένοι δεν θέλουν να αποκαλυφθούν! Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!

Φαίη Μαυραγάνη: Η ταυτότητά μου χτίστηκε μέσα από «όχι» και μέσα από στιγμές πολλές και δύσκολες
Φαίη Μαυραγάνη: Η ταυτότητά μου χτίστηκε μέσα από «όχι» και μέσα από στιγμές πολλές και δύσκολες
SILVER ALERT στον Πειραιά
SILVER ALERT στον Πειραιά
