Οι «Σούπερ Ήρωες» φέρνουν στην τηλεόραση μια ομάδα ηθοποιών που υπόσχονται αληθινό γέλιο και χαρακτήρες που θα μείνουν αξέχαστοι.



Σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων του ΑΝΤ1 καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο».



Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Γιάννης Μπέζος, ως ο ιδιοκτήτης του συνοικιακού σούπερ μάρκετ με το δαιμόνιο σχέδιο. Δίπλα του οι Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη και Βασίλης Ντάρμας.



Πηγή: tvnea.com



