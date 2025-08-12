2025-08-12 13:28:13
Φωτογραφία για SILVER ALERT στον Πειραιά
Αγαπητοί φίλοι,

Υπάρχει εξαφάνιση ηλικιωμένου.

Ο Δημήτριος Δριβάκος, 79 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στον Πειραιά Αττικής, το πρωί της 11/08/25, όταν έφυγε για την καθημερινή του βόλτα και δεν κατάφερε να επιστρέψει.

Έχει γκρίζα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,75μ και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε θαλασσί μακό κοντομάνικη μπλούζα, γκρι υφασμάτινο παντελόνι, γκρι παντοφλέ παπούτσια και καφέ καπέλο τζόκεϊ

Πάσχει από Άνοια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 12/08/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ για τον Πέτρο Κουσουλό - Η ανάρτηση του μετά την ανακοίνωση του AΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ" για τον Πέτρο Κουσουλό - Η ανάρτηση του μετά την ανακοίνωση του AΝΤ1
Αλλαγή σκυτάλης στον ΟΣΕ – Νέα μεταβατική διοίκηση και συγκρότηση εντός ημερών του νέου ενιαίου σιδηροδρομικού φορέα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αλλαγή σκυτάλης στον ΟΣΕ – Νέα μεταβατική διοίκηση και συγκρότηση εντός ημερών του νέου ενιαίου σιδηροδρομικού φορέα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Είδε το SILVER ALERT και εντόπισε τον 82χρονο
Είδε το SILVER ALERT και εντόπισε τον 82χρονο
SILVER ALERT στο Ψυχικό
SILVER ALERT στο Ψυχικό
SI;VER ALERT στην Πετρούπολη
SI;VER ALERT στην Πετρούπολη
Η ΓΑΙΑΟΣΕ ξεκινά την αξιοποίηση των εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών Πειραιά και Θεσσαλονίκης
Η ΓΑΙΑΟΣΕ ξεκινά την αξιοποίηση των εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών Πειραιά και Θεσσαλονίκης
SILVER ALERT! Εξαφάνιση ενήλικης
SILVER ALERT! Εξαφάνιση ενήλικης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φαίη Μαυραγάνη: Η ταυτότητά μου χτίστηκε μέσα από «όχι» και μέσα από στιγμές πολλές και δύσκολες
Φαίη Μαυραγάνη: Η ταυτότητά μου χτίστηκε μέσα από «όχι» και μέσα από στιγμές πολλές και δύσκολες
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/8/2025)
Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν ξανά αυλαία για την Τελευταία Πράξη στον ΑΝΤ1
Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν ξανά αυλαία για την Τελευταία Πράξη στον ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Το πρώτο μικρό τρέιλερ τις σειράς του ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Το πρώτο μικρό τρέιλερ τις σειράς του ΑΝΤ1
Αποκαλυπτικό - Σχέδιο ΑΝΤ1 για Καραβάτου: Πρωινή εκκίνηση ή μεσημεριανό comeback;
Αποκαλυπτικό - Σχέδιο ΑΝΤ1 για Καραβάτου: Πρωινή εκκίνηση ή μεσημεριανό comeback;