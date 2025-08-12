2025-08-12 13:28:13

Αγαπητοί φίλοι,



Υπάρχει εξαφάνιση ηλικιωμένου.



Ο Δημήτριος Δριβάκος, 79 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στον Πειραιά Αττικής, το πρωί της 11/08/25, όταν έφυγε για την καθημερινή του βόλτα και δεν κατάφερε να επιστρέψει.



Έχει γκρίζα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,75μ και είναι αδύνατος.



Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε θαλασσί μακό κοντομάνικη μπλούζα, γκρι υφασμάτινο παντελόνι, γκρι παντοφλέ παπούτσια και καφέ καπέλο τζόκεϊ



Πάσχει από Άνοια.



Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 12/08/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.



Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.



Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias

