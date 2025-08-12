2025-08-12 12:10:47

Για το περιεχόμενο της εκπομπής της αλλά και για τις πιο καθοριστικές στιγμές της διαμόρφωσης της ταυτότητάς της, μίλησε πρόσφατα η Φαίη Μαυραγάνη.



Υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί το «Καλημέρα» από όσα κάνατε στο παρελθόν;



Να σας πω την αλήθεια, κάθε φορά προσπαθούμε να ανανεώνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά δεν είναι εύκολο, δεν ανακαλύπτουμε από την αρχή πράγματα. Βασικό είναι να υπάρχει καλή διάθεση και στα βαριά και ασήκωτα της επικαιρότητας να μπορείς να προσφέρεις και ένα χαμόγελο, μια ανάσα σε αυτόν που σε παρακολουθεί.



Ποια στιγμή της πορείας σας θεωρείτε πιο καθοριστική για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς σας ως δημοσιογράφου;



Η ταυτότητά μου χτίστηκε μέρα-μέρα από όταν άρχισα ως ελεύθερη ρεπόρτερ της ΕΡΤ να μαθαίνω, να αγωνίζομαι, να απογοητεύομαι και να απορρίπτω όσα δεν ταίριαζαν στην ιδιοσυγκρασία μου. Χτίστηκε μέσα από «όχι» και μέσα από στιγμές πολλές και δύσκολες, όχι από μια στιγμή.



